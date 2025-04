La Polizia locale di Riccione controlla e allontana venti persone: erano accampate nella spiaggia di fronte a piazzale Roma

La Polizia locale di Riccione questa mattina ha svolto un controllo specifico in piazzale Roma per il contrasto al degrado urbano causato da numerose persone che stazionavano continuativamente, da giorni, anche con tende da campeggio, sull’area demaniale della spiaggia libera di fronte al piazzale Roma.

L’attività di controllo è stata svolta con 5 equipaggi della Polizia locale ed ha permesso di controllare circa 20 persone, in gran parte stranieri, tutte di giovane età, anche 4 minorenni.

Uno dei maggiorenni è stato foto-segnalato presso la Questura di Rimini in quanto non era in possesso di documenti: per lui è stata accertata una richiesta di protezione effettuata con domanda di asilo politico.

Tutti i soggetti sono stati allontanati: l’area è stata resa fruibile al pubblico, ed è stata contestata la violazione per avere campeggiato su area demaniale.

Per i 4 minorenni il comando di Polizia locale ha provveduto a contattare i genitori e a informarli della permanenza sul territorio.

Il servizio svolto dalla Polizia locale ha l’obiettivo di controllare e presidiare la spiaggia al fine di prevenire ogni fenomeno che possa comportare degrado e illegalità, al fine di rendere più sicura e fruibile la spiaggia libera.

L’attività di vigilanza balneare da parte della polizia locale costituisce anche un importante deterrente per ogni forma di illegalità, prevenendo e scoraggiando anche quei fenomeni disturbanti ed insistenti utilizzati spesso nella vendita abusiva; fenomeno che cela una filiera di illegalità ben più ampia e che occorre intercettare, prevenire e contrastare.

Comune di Riccione