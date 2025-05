 La Polizia Locale di Valmarecchia dona giubbotti sequestrati a una cooperativa sociale

La Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha recentemente effettuato un gesto di solidarietà, donando trenta giubbotti contraffatti, sequestrati durante la Fiera di San Martino, alla cooperativa sociale Cento Fiori. La cerimonia di consegna ha avuto luogo presso la sede della cooperativa, alla presenza del Comandante Daniele Del Fabbro, del presidente Cristian Tamagnini e della collaboratrice Cristina Fabbri.

Il Comando ha ottenuto il nulla osta dalla Procura della Repubblica di Rimini per poter destinarli a fini benefici, evitando che i capi, altrimenti destinati alla discarica, venissero smaltiti. Prima della consegna, la Polizia ha provveduto a rimuovere i marchi falsi dai giubbotti, rendendoli idonei all’uso. Del Fabbro ha sottolineato la collaborazione con l’autorità giudiziaria, che ha consentito di riutilizzare beni provenienti da attività illecite, valorizzando il lavoro della cooperativa Cento Fiori.

La cooperativa, attiva nel territorio, si occupa di affrontare diverse problematiche sociali, dall’integrazione al supporto per persone con dipendenze. Attraverso vari progetti, Cento Fiori promuove percorsi di inclusione sociale e prevenzione del disagio giovanile, oltre a gestire centri di accoglienza per richiedenti asilo in collaborazione con la Prefettura di Rimini.

Durante la consegna, Tamagnini ha espresso gratitudine alla Polizia locale e ha riconosciuto il contributo dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni, evidenziando l’importanza di tali iniziative nel supporto alle persone in difficoltà. I giubbotti saranno destinati agli utenti delle strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa, contribuendo così a migliorare le loro condizioni di vita.