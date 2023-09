La prima casalinga dello United Riccione è una meraviglia: contro il Roma City finisce 4-0.

Poker biancazzurro sul Roma City!

UNITED RICCIONE – ROMA CITY 4-0

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Ndoj, Syku, Mesisca, Ramires; Scalini (28’st Callegaro), Djuric (11’st Matteucci), Tonelli (36’st Pellacani); Napolitano; Ferrara (41’st Ventola), Tiganj (20’st Kyeremateng).

A disp.: Servalli, Carpentieri, Filì, Cottone.

All.: Pulzetti

ROMA CITY (352)

Muraca; Scognamiglio, Codromaz, Fradella (29’st Ascoli); Bandeira (29’st Gurini), Pellegrino, Capece, Proia (9’st Gelonese), Del Mastro; Di Renzo, Sparacello.

A disp.: Di Chiara, Tinti, Ferrante, Bonello, Mancino, Bekale.

All.: Maurizi

Arbitro: Branzoni di Mestre

Ammoniti: Djuric, Del Mastro, Codromaz, Matteucci

Espulso: Del Mastro al 5’st per doppia ammonizione

Marcatori: 35′ e 32’st Ferrara (R), 11’st Djuric, 46’st Pellacani

RICCIONE – Sul campo in erba naturale di Viale Arezzo, casa biancazzurra in attesa della conclusione dei lavori del Nicoletti, lo United Riccione sfida il Roma City. Dopo il KO alla prima contro il Tivoli la formazione di Pulzetti cerca il riscatto contro una delle più quotate squadre del Girone F e le 4 reti sono una risposta più che convincente.

Avvio di partita equilibrato e combattuto, la prima occasione degna di nota è del Riccione con Syku che, poco prima del quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, calcia a botta sicura e viene murato da un compagno, sulla ribattuta cerca la precisione ma trova la traversa.

Al 35′ la rete del vantaggio casalingo con Ferrara che realizza dal dischetto dopo che il direttore di gara aveva ravvisato un fallo di mano in area. Troppo frenetico il fischietto di Mestre nell’indicare il dischetto, la palla era stata comunque spedita in rete da Djuric in rovesciata.

Prima dell’intervallo una bella conclusione di Tonelli finisce alta sopra la traversa.

La ripresa inizia con due falli di Del Mastro nel giro di 180 secondi, doppio giallo e Roma City in 10.

Minuto numero 11 della ripresa, Tonelli pennella per Djuric che di testa incrocia e batte Muraca per il 2-0. Lo United Riccione allo scadere del primo quarto d’ora ha altre due nitide occasioni: Tonelli serve Tiganj che segna quando è però in offside e Ferrara mette fuori di poco un rasoterra incrociato dalla destra del portiere. Kyeremateng entra in campo per Tiganj ed ha subito un’ottima occasione ma Muraca si supera e gli nega la gioia del gol.

Il tris è nell’aria e lo segna in tuffo, di testa Antonio Ferrara su assist di Kyeremateng quando il cronometro segna 32 nel corso della ripresa. Pellacani è invece l’uomo del poker: imbucata di Callegaro e appoggio vincente davanti a Muraca.

La prima casalinga dello United Riccione è una meraviglia: contro il Roma City finisce 4-0.