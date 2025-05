La questione morale non è politica … di Sergio Pizzolante

Come succede sempre, come ha scritto Mattia Feltri su La Stampa, ogni volta che il Pd è coinvolto in uno scandalo, questa volta a Bari e a Torino, si ritorna a Berlinguer e alla famosa intervista a Scalfari sulla questione morale.

L’origine, per Feltri, del grande equivoco della storia, perché quella non era l’inizio di una grande storia politica, ma la fine storica della politica, per i comunisti italiani.

Che avendo esaurito la politica, cioè Unione Sovietica e Compromesso Storico, si rifugiarono nella questione morale, cioè in una politica impolitica costruita sul dileggio degli altri.

Dice Feltri.

Gli altri, dico io, che diventarono così inferiori non più culturalmente, come era con Togliatti, ma moralmente, cioè ladri.