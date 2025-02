La questura di Rimini esegue l’accompagnamento al C.P.R. di un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio e con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio

Nella giornata del 14 novembre 2024, è stato eseguito da personale della Questura di Rimini l’accompagnamento al C.P.R. di Bari di un cittadino extracomunitario pluripregiudicato ed irregolare sul Territorio Nazionale.

Il cittadino marocchino, già più volte fotosegnalato, nella serata del 13 novembre veniva individuato e denunciato dal personale della Squadra Volanti di Rimini per un tentato furto commesso ai danni di un’attività commerciale della città. Questi, infatti, colto in flagranza di reato, veniva accompagnato presso i locali della Questura per essere identificato e, all’esito del fotosegnalamento, emergevano i numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico.

In particolare, lo stesso risultava condannato nel 2017 per lesioni personali e rapina aggravata, nel 2021 per resistenza a pubblico ufficiale e rapina aggravata, arrestato per rapina aggravata nel 2023, nonché destinatario di vari provvedimenti di espulsione da eseguirsi con ordine a lasciare il territorio, mai ottemperati dallo straniero. Peraltro, lo stesso si era reso altresì responsabile, solo pochi giorni prima, di una rapina aggravata commessa nella provincia di Milano.

Pertanto, una volta accompagnato ed identificato, il cittadino marocchino veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura e veniva accompagnato al C.P.R. di Bari in attesa del successivo rimpatrio nel paese di origine, con l’adozione del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Rimini, successivamente convalidato dal Giudice di Pace territorialmente competente.

