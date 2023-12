La Regione Emilia-Romagna interviene a sostegno dei lavoratori di Crevalcore

Il presidente Stefano Bonaccini, l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla, insieme alle rappresentanze sindacali della Marelli, hanno discusso il futuro dello stabilimento di Crevalcore, attualmente a rischio chiusura.

Questo dialogo strategico evidenzia l’impegno della Regione nel fornire sostegno concreto ai lavoratori colpiti da questa incertezza lavorativa. Dopo il vertice a Roma con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, c’è un crescente senso di ottimismo. Bonaccini ha condiviso il suo crescente ottimismo e fiducia, sottolineando l’importanza di questo momento per il futuro dello stabilimento.

L’obiettivo dichiarato dalla Regione Emilia-Romagna rimane chiaro: evitare la cessazione della produzione, salvaguardare il sito produttivo e garantire risposte concrete a tutti i lavoratori coinvolti. Le proposte di acquisizione in fase di valutazione aprono nuove opportunità, promettendo investimenti significativi e un impatto sociale positivo, in linea con le aspettative della Regione. In questa fase cruciale, prosegue attivamente il confronto con la proprietà e il Governo per giungere a una soluzione positiva il più presto possibile.

Un prossimo passo importante sarà l’11 gennaio, con la presentazione dei nomi degli investitori e dei loro piani industriali, mentre a fine febbraio si prevede di raggiungere la fase finale di negoziazione e la scelta dell’acquirente.