La Rete Oncologica dell’Emilia-Romagna al secondo posto in Italia: il presidente De Pascale esalta l’eccellenza regionale

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha espresso con orgoglio il recente risultato della Rete oncologica ed emato-oncologica regionale, posizionata al secondo posto in Italia per qualità delle cure.

In un post pubblicato poco più di un’ora fa sui social, De Pascale ha sottolineato come questo riconoscimento «conferma che la Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia-Romagna è un’eccellenza nel panorama nazionale».

Il presidente ha spiegato che la valutazione tiene conto di indicatori fondamentali quali la presa in carico, i ricoveri, la mobilità dei pazienti, i tempi di attesa, la vicinanza e la qualità delle cure fornite. «Un risultato importante per patologie che, per incidenza, complessità e impatto psicologico, costituiscono un indicatore chiave dell’efficienza organizzativa e della capacità di cura di un sistema sanitario pubblico», ha evidenziato De Pascale.

Rivolgendosi al personale sanitario, ha voluto ringraziare «tutte le professioniste e i professionisti impegnati ogni giorno ad assicurare ai pazienti la migliore qualità e appropriatezza delle cure», definendoli «i principali artefici di questo risultato».

De Pascale ha poi concluso con una promessa di impegno continuo: «La Regione continuerà ad investire su questo modello innovativo di presa in carico, cura e assistenza, sempre più legato al territorio e a misura del paziente».

Le parole del presidente ribadiscono l’attenzione e l’importanza che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla lotta contro i tumori, un tema che coinvolge direttamente un numero elevato di persone e famiglie nella comunità regionale.