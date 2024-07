La rinuncia di Renzi … di Sergio Pizzolante

Poi l’hanno abbassata. Raccontando, la Cgil, menzogne, come il Pd, come i 5 stelle e la sinistra tutta e tutto il giovanilismo di sinistra. Mentono sul Job Act.

Mai visto una manifestazione contro uno agli arresti, che non può difendersi, mai visto, l’ho vista e non posso vedere Renzi con loro.

La sinistra di Schlein è come una anaconda che ha inghiottito un coccodrillo finendo per somigliargli molto.

Quelle immagini festanti della sinistra che urla a Toti di dimettersi perché non può sequestrare( lui sequestrato!) una Regione sono rivoltanti. Per me definitive.

Renzi ha subito sulla sua pelle, ed è il motivo per il quale ho sempre continuato a votarlo in questi anni, le incursioni della Ditta. Appena è uscito dal Pd( lo seguì anche allora, sino a quando non ho rinunciato alla politica attiva) gli hanno scatenato l’inferno. L’aggressione infame sulla sua famiglia, sul padre, sulla madre, sugli amici. Sulla sua vita.

Ma capisco. Si può rinunciare a se stessi, all’80 per cento di se stessi, per continuare ad essere una parte di sé stessi. Con gli stessi compagni di prima. Ma io con quel 20 per cento non ci sono mai stato. E nemmeno con quei compagni. Auguri.

Sempre con stima e affetto.

Per quel che è stato, per quel che ha subito, per quello che in cuor suo e’ ancora.