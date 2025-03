“La rocca degli eterni amanti”: Sabato 24 agosto alle ore 21 un’esperienza paranormale al Castello di Montefiore Conca

Sabato 24 agosto alle ore 21, il Castello di Montefiore Conca sarà teatro di un evento unico nel suo genere con la Compagnia di Ricerca. Preparatevi a immergervi nella struggente storia di Costanza e Ormanno, due anime legate da un amore indissolubile che ha attraversato i secoli, in un’atmosfera avvolgente e misteriosa.

Durante la serata, rivivrete le emozioni e gli intrighi di una passione che si è infranta 644 anni fa, attraverso una visita animata a lume di candela. La serata sarà arricchita dalla presentazione dei risultati degli studi svolti, con fotografie e registrazioni audio che vi faranno immergere completamente nella storia.

I posti per questo evento esclusivo sono limitati, quindi non perdete l’occasione di prenotare il vostro ingresso per un’esperienza indimenticabile. La Rocca degli Eterni Amanti ti aspetta per una serata che difficilmente dimenticherai.

Prenotazione obbligatoria al 349 444 9144. Ingresso a pagamento.