La Romagna e Bellaria Igea Marina si confermano come area espositiva tra le più visitate al SITV di Colmar 2023

Bellaria Igea Marina e Visit Romagna, grandi protagoniste al Salone Internazionale del turismo e viaggi di Colmar 2023. La fiera giunta alla sua 38° edizione, si è svolta a Colmar in Alsazia (Francia) dal 10 al 12 novembre, registrando un grande afflusso di pubblico confermando il numero di visite attese nell’arco dei tre giorni. Fondazione Verdeblu, ente promozionale che ha organizzato la fiera in collaborazione con Visit Romagna ed il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, ha portato a Colmar una delegazione di 25 persone tra staff di sala, cucina, tecnici, artisti ed hostess oltre alla presenza di operatori turistici di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Gatteo Mare, Ferrara – Comacchio. Il Padiglione Hall2 del 38° SITV ha dedicato alla Romagna un’area espositiva tra le più ampie: uno scorcio della nostra Regione esteso su 500mq dove i visitatori hanno potuto incontrare gli operatori turistici presso i loro desk e allo stesso tempo assaporare la tradizione romagnola attraverso la cucina tipica del Ristorante Italiano, dello stand dedicato alla pizza, piadina e gelato artigianale ed il bar con caffè, gustose colazioni e aperitivi. Per entrare ancora meglio nello spirito romagnolo, la kermesse artistica, portata da Fondazione Verdeblu, ha intrattenuto il pubblico con spettacoli musicali del gruppo folkloristico popolare “Scariolanti”, i balli tradizionali dei ballerini della “Rimini Dance Company” e la voce della cantante Chiara Bartoletti Stella. Tutti questi momenti di intrattenimento sono stati condivisi con il pubblico da casa, attraverso dirette live, condotte da Barbara Semeraro, sui canali social di Bellaria Igea Marina riscuotendo seguito e appoggio anche dagli amici ed ospiti della città. Un altro momento particolare, ripreso sempre in diretta è stata l’elezione di Miss mamma a Colmar: il concorso ideato da Te.Ma spettacoli per il secondo anno è tornato in fiera e quest’anno ha incoronato Di Marco Kelly, mamma proveniente da Rothau, nella regione francese del Grand Est.

<<Il SITV di Colmar è una fiera in cui la nostra città, anno dopo anno, consolida un rapporto molto forte con il territorio dell’Alsazia.>> Spiega il Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti <<All’interno del salone internazionale del turismo e viaggi il nostro stand è stato sicuramente il più visitato e vissuto dagli ospiti e questo per merito sia di Fondazione Verdeblu che dei singoli operatori che creano relazioni e rapporti vincenti con i nostri amici turisti; a questo si aggiunge l’ottima proposta culinaria della tradizione enogastronomica romagnola che ancora fa la differenza siccome è stato lo stand gastronomico più visitato grazie allo staff e allo chef Marco Rossi. Il SITV ha rappresentato inoltre un’importante occasione per il confronto con le Istituzioni del territorio e con i grandi tour operator della zona, con i quali abbiamo parlato di Bellaria Igea Marina e della proposta del territorio della Romagna.>>

Grande successo riscosso anche dal ristorante italiano, diretto dallo chef Marco Rossi, che ha servito circa 1000 pasti di cui, tra le pietanze più apprezzate, 95 kg di fritto misto di pesce e 500 piatti di lasagne oltre ai 40kg di gelato e 25kg di pizza al taglio.

<<Organizzare una fiera all’estero di queste dimensioni, – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – necessita di grande professionalità da parte dello staff. Merito loro della buona riuscita di questa edizione, unitamente all’impegno dei nostri albergatori presenti e sempre molto preparati. Questo fattore determina la chiave vincente nel penetrare il mercato turistico francese e i dati lo dimostrano. Durante la kermesse, in concerto con la nostra Direttrice dell’evento Angela Bernardi e il Direttore dell’Ente Fiera di Colmar Christophe Crupi, abbiamo già posto le basi per il progetto del 2024, nell’ottica di miglioramento ed espansione.>>

Fondazione Verdeblu