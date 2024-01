La Salina di Cervia – Candidatura UNESCO per il Patrimonio Immateriale

L’avvio del processo di preparazione della candidatura UNESCO per la Salina di Cervia è stato ufficialmente annunciato dalla Giunta comunale. Il sindaco Massimo Medri ha comunicato la notizia al pubblico il 5 dicembre durante la presentazione dei prossimi sviluppi dell’area saline. L’Amministrazione comunale ha così approvato l’inizio delle attività volte alla candidatura di Cervia e della sua salina come Patrimonio Immateriale UNESCO.

La delibera di Giunta ha incaricato la dirigente del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo, la dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, di sviluppare un programma di azioni e attività preparatorie per la candidatura UNESCO.

Questo iter richiederà tempo e la preparazione di una documentazione dettagliata. Al fine di presentare una candidatura valida e competitiva, è necessario pianificare una serie di azioni che coinvolgano diverse figure esperte in vari settori. Inoltre, è fondamentale coinvolgere la comunità e implementare azioni di sostegno.

La Salina di Cervia, con le sue caratteristiche uniche e di grande importanza storico-culturale, può aspirare legittimamente a questo riconoscimento. La salina stessa, la Città fondata, il museo diffuso sul territorio, MUSA museo del sale e il nuovo museo delle acque in fase di realizzazione, la flora e la fauna della salina e la ricca storia dell’ambiente esprimono una qualità, un’originalità e soprattutto un’identità distintive. Inoltre, Cervia possiede un importante patrimonio immateriale rappresentato dalle testimonianze e dal know-how nella produzione artigianale del sale, in particolare presso la salina Camillone, una sezione all’aperto di MUSA.

“La candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO rappresenta un passo fondamentale per l’intera comunità e Cervia possiede tutte le caratteristiche peculiari e identitarie per aspirare a questo riconoscimento”, dichiara il sindaco Massimo Medri, “che potrebbe portare grande prestigio alla città e rappresenterebbe un importante attrattore turistico per l’intera area”.