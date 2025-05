La scalata di Myo da Torriana al vertice italiano: il 2024 si chiude con 120 milioni di fatturato. 50.000 clienti in Italia, fra loro ormai un terzo le aziende pubbliche. Mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio la convention al Palacongressi di Rimini.

Torriana, 10 febbraio 2025 – MyO chiude il 2024 con 120 milioni di fatturato e un margine operativo lordo di 6,4 milioni, con l’impegno a salire a 10 milioni nel 2025. Gli ultimi dodici mesi aggiungono un’ulteriore perla alla collana di incrementi dell’azienda di Torriana, guidata da Simona e Marco Bianchini, specializzata in tutte le forniture utili al core business delle imprese, dagli arredi alla cancelleria, dispositivi di sicurezza, pulizia professionale, prodotti personalizzati, tecnologie e servizi digitali a privati e amministrazioni pubbliche.

Un progresso potente: + 85% dal 2017, quando il fatturato era di 65 milioni. La crescita deriva anche dalle acquisizioni: le ultime sono BM Service di Bologna nel 2022, Kratos di Coriano e Stylgrafix di Firenze nel 2023.

Dal quartier generale di Torriana, dove sono disponibili 30mila referenze di dieci famiglie merceologiche, con 7.000 righe di ordini in partenza ogni giorno, partono gli impulsi per coordinare anche le sedi di Fano, Bologna e Firenze. MyO è leader in Italia, insieme a due multinazionali francesi, insistendo sulla volontà di approvvigionarsi da una filiera di fornitori made in Italy.

227 i dipendenti, 460 i consulenti d’impresa – con eguale rappresentanza di donne e uomini – che dialogano ogni giorno con 50mila clienti in tutta Italia. Il 75% sono aziende private, ma cresce il peso di aziende pubbliche che ormai rappresentano un terzo dei clienti.

Dopo il successo del portale Formula, utilizzato da oltre 4.000 comuni italiani, c’è la nuova piattaforma Minerva per la formazione generale e obbligatoria dei dipendenti comunali, con soluzioni software e organizzative che consentono una gestione a portata di ‘click’ di concorsi, anche complessi, fornendo selezioni sicure, rapide e facilmente gestibili.

Impossibile non far memoria, nella scalata di MyO di una ferita che ora è ‘solo’ storia, non dimenticata, anzi potente volano per tramutare le ferite mai guarite in determinazione e ambizione. Il dna dell’azienda è radicato nell’intuizione di Ernesto Bianchini che 60 anni fa avviò Karnak, leader di mercato dopo mezzo secolo di attività. Poi fu necessario voltare pagina, forzatamente, e i figli Simona e Marco Bianchini dal 2012, quando un fatturato da 160 milioni precipitò fino all’orlo del fallimento, hanno riportato l’azienda dov’è nuovamente ora. Al vertice.

L’identità aziendale, i risultati economici, l’aggiornamento dei nuovi obiettivi e un fitto calendario di formazione saranno al centro di due giornate al Palacongressi di Rimini, il 12 e 13 febbraio, dal titolo ‘Diamo forma al tuo business’. Un migliaio le persone attese.

MyO presenterà al Palacongressi un progetto innovativo, utile ad attenuare l’impronta ambientale della propria attività. Il ‘cut off’ sarà anticipato alle 15.30. Tutte le mansioni energivore dell’azienda si concentreranno quindi nelle ore di massima produzione di energia da fotovoltaico che alla Myo viene prodotta per oltre 600mila kWh.

Alla convention di Myo sono attesi i professionisti di European House Ambrosetti che leggeranno gli scenari e le prospettive economiche in chiave ambientale, l’empowerment femminile e ricambio generazionale a cura del comitato imprenditoria femminile Confindustria Romagna , le istruzioni sulle efficaci strategie di digital marketing da Titanka per il mondo dell’hotellerie, aggiornamenti da Meta sulle implicazioni aziendali dell’A.I., un focus sull’evoluzione del posto di lavoro, well-being e retention dei dipendenti con relatori di spicco.

Spazio anche alle attività di Myo a favore di terzo settore e degli ultimi, in Italia e nel mondo come l’adesione ai progetti di Cittadinanza Attiva che ora si espanderanno a Riruta, quartiere ultradegradato di Nairobi. Da Rimini partirà una raccolta fondi che MyO al termine raddoppierà.

