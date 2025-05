La Scuderia San Marino tra Salento, Vallelunga e Germania: rally, GT, kart e fuoristrada in un weekend a tutto motore

Fine settimana ricco di impegni per la Scuderia San Marino, protagonista su più fronti nel motorsport nazionale e internazionale.

Nel Rally del Salento, tappa del Trofeo Italiano Rally in programma nella provincia di Lecce, sarà al via il navigatore Massimo Bizzocchi, in coppia con Giuseppe Testa, per affrontare le insidiose prove del tacco d’Italia.

Dalle curve asfaltate del Salento ai cordoli dell’autodromo di Vallelunga, dove Luciano Privitelio torna in azione per il Campionato Italiano GT, rappresentando i colori della scuderia sammarinese nel prestigioso scenario delle gare in pista.

Prosegue anche l’impegno europeo con Mattia Drudi, che difenderà la sua posizione nel campionato NLS (ex VLN) al Nürburgring, uno dei tracciati più iconici e impegnativi al mondo.

Spazio anche ai giovani e ai motori “di resistenza” con SM Corse, impegnata nel terzo round della Misanino Endurance nei kart, mentre nel mondo del fuoristrada tornano in gara Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini, pronti a sfidare i percorsi del Campionato Interregionale CFA 4×4.

Un weekend a tutto gas, che conferma la Scuderia San Marino come una delle realtà più attive e trasversali del panorama motoristico.