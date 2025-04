La secolare processione del Venerdì Santo a Montefiore Conca: fede e tradizione nel cuore del borgo

Il suggestivo borgo di Montefiore Conca si prepara a rivivere uno dei suoi momenti più cari: la Processione del Venerdì Santo , in programma venerdì 18 aprile alle 21:30. Questo antico rito, che rievoca la discesa di Gesù dal Golgota e la deposizione nel Santo Sepolcro, torna a illuminare le vie del paese con torce, fuochi e un’atmosfera di profonda spiritualità, coinvolgendo l’intera comunità e attirando visitatori da tutta la Romagna.

Un Corteo che Unisce Passato e Presente

La processione prenderà il via dal Convento dei Cappuccini , con un corteo di figuranti in costumi d’epoca che interpreteranno i personaggi della Passione di Cristo: dalle Confraternite con le loro cappe bianche e nere alla Compagnia della Buona Morte , fino a Ponzio Pilato, le Madonne e gli apostoli. Particolarmente toccante sarà la presenza dei bambini di Montefiore, nei panni degli angioletti , che porteranno simboli come rose e corone di spine, incarnando la purezza e la tradizione del rito.

Accompagnato dal suono della tarabaccola e dal ritmo solenne del tamburo, il corteo attraverserà le stradine del borgo, fermandosi nella Chiesa Parrocchiale San Paolo per un momento di preghiera. Il percorso culminerà alla Chiesina dell’Ospedale , trasformata per l’occasione in Santo Sepolcro, dove verrà distribuito il pane benedetto e i fedeli potranno compiere il gesto devozionale del bacio al Cristo.

Un Evento di Comunità e Spiritualità

Più che una rievocazione, la Processione del Venerdì Santo è un simbolo di identità per Montefiore Conca. “Questo rito rappresenta l’anima della nostra comunità, unendo generazioni nel segno della fede e della tradizione”, dichiara un rappresentante della Pro Loco, che insieme all’Amministrazione Comunale e al Comitato Organizzatore cura l’evento. L’atmosfera unica, creata da luci soffuse e dal silenzio rotto solo dai suoni rituali, rende la serata un’esperienza indimenticabile per residenti e turisti.

Informazioni per i Visitatori

L’appuntamento è per le 21:30 di venerdì 18 aprile 2025 al Convento dei Cappuccini. Si consiglia di arrivare con anticipo per trovare parcheggio e immergersi nell’atmosfera del borgo. Montefiore Conca, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, offre anche l’occasione di scoprire il suo patrimonio storico, come la Rocca Malatestiana, e di gustare le specialità locali nelle trattorie del centro.

Un Tributo alla Tradizione