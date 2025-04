La Serenissima: ”Italia avanti sull’intelligenza artificiale, San Marino apra il confronto”

Sul Titano è necessario parlarne attraverso un dibattito pubblico per affrontare l’evoluzione tecnologica Mentre l’Italia ha già iniziato a costruire una cornice normativa per l’uso dell’intelligenza artificiale, San Marino resta per il momento alla finestra.

Il Senato italiano ha approvato il disegno di legge che disciplina l’IA nei settori più delicati della società, tracciando un modello che recepisce il Regolamento europeo ma introduce anche elementi specifici.

Un intervento che dovrebbe suonare come un campanello d’allarme anche per la Repubblica. In sanità, ad esempio, la nuova normativa stabilisce che l’intelligenza artificiale potrà essere utilizzata come supporto nella diagnosi e nella cura, ma senza mai sostituire il giudizio clinico del medico. (…) La Serenissima