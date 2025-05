La sessione del Consiglio Grande e Generale riprende questa mattina, focalizzandosi sull’atto organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale

Il Governo ha presentato tredici emendamenti, evidenziando l’intento di migliorare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze attuali dei cittadini. Si prospetta un nuovo modello gestionale, che potrebbe includere modifiche alla struttura e alla composizione del Comitato Esecutivo. Oltre agli emendamenti governativi, saranno esaminati 18 proposti da Repubblica Futura, otto da Domani Motus Liberi e due da Rete.

In discussione anche l’approvazione degli indirizzi generali per il piano sanitario e socio-sanitario 2024-2026, con particolare attenzione alla possibile costruzione di un nuovo ospedale in Repubblica.