La settimana di Natale a Rimini: Gli appuntamenti compresi nel calendario del Capodanno più lungo del mondo, fino a domenica 29 dicembre

Nella settimana di Natale, Rimini si accende di una calda atmosfera natalizia, fra luci e addobbi, presepi, villaggi di Natale, pista di pattinaggio su ghiaccio, iniziative natalizie, in particolare per i più piccoli, e ancora appuntamenti di musica, cultura e sport, in attesa di dare il benvenuto all’anno nuovo.

Con l’inizio delle festività scolastiche, la pista di pattinaggio sul ghiaccio rimane aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23 fino al 6 gennaio ed accoglie grandi e piccoli che possono cimentarsi in salti e piroette o muovere i primi passi sui pattini. Anche l’Happy Circus, il circo di Natale allestito a due passi dal mare, offre spettacoli per i più piccoli tutti i giorni alle ore 15.30 a alle 17.30, mentre una serata speciale è prevista per il 31 dicembre (con spettacolo anche alle 21.30) per festeggiare il Capodanno accompagnati dalla verve dal Clown Polpetta e tutto lo Staff dell’Happy Family, con spettacoli, acrobati, giochi laser e musiche.

Accanto alla pista, un presepe di sabbia gigante, allestito all’interno di una tensostruttura coperta e composto da oltre 20 gruppi scultorei formati da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a oltre 5 m di altezza che vanno ad integrarsi in un’ambientazione tradizionale della Betlemme di Giudea anno zero. Oltre al presepe di sabbia, il tour può continuare visitando presepi tradizionali o marinareschi, festeggiando nei tendoni delle feste con tombole per tutte le età a cura dei Comitati turistici, o girovagando nei mercatini natalizi in cerca di oggetti d’artigianato e proposte regalo.

Tante anche le iniziative natalizie dove si impara divertendosi con i Laboratori d’arte contemporanea al Museo a cura di Sonia Fabbrocino o quelli sulla pittura della Scuola Riminese del ‘300 a cura di Antonietta Corsini. E ancora i racconti per i più piccoli a cura di Cristina Sedioli fino alla caccia al tesoro tra le sale del museo.

Dal 26 dicembre sono aperti tutti i giorni anche i Parchi Divertimento della Riviera. A Rimini. Fiabilandia, il parco giochi pensato per i più piccoli ma non solo, accoglie le famiglie con le sue attrazioni, i labirinti magici e i castelli fatati, gli show dal vivo e il veglione di Capodanno il 31 dicembre. Italia in miniatura presenta monumenti, chiese, mari, laghi, vulcani, trenini e piazze abitate, per visitare l’Italia in un solo giorno. Qui tutto è addobbato a festa e nella magica Piazza Italia la Regina delle Nevi Truccabimbi è gratuitamente a disposizione di tutti i piccoli ospiti. Anche Oltremare e l’Acquario di Cattolica, avvolti dalla magia del Natale, attendono il pubblico per queste festività in Riviera.

Tra gli appuntamenti sportivi delle feste, camminate solidali, cicloturistiche, e work out delle feste.

Per la Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, La Pedivella A.S.D. propone la Camminata della Natività dal Duomo di Rimini (Tempio Malatestiano) fino al Santuario delle Grazie, sul Colle di Covignano, dove, dopo la celebrazione della santa Messa, si brinda insieme.

Giovedì 26 dicembre è possibile partecipare al Work out delle feste, un evento speciale che si svolge tutti gli anni il giorno di Santo Stefano al bagno 26, per smaltire il panettone e tenersi in forma: … dress code ROSSO. Domenica 29 l’appuntamento è invece con la Camminata della Salute per un percorso in compagnia a piedi sulla spiaggia.

Sabato 28 dicembre, al Palasport Flaminio torna Natale sui Pattini, la manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport Life Rimini con protagonisti i “fuoriclasse” delle rotelle, come Roberta Sasso e Gherardo Altieri, Campioni del Mondo coppia danza e di Solo dance e la Campionessa del Mondo di singolo artistico Altezza Benedetta. Infine, l’ultimo giorno dell’anno va in scena la Corrida di San Silvestro la manifestazione a carattere competitivo, non competitivo e giovanile sulle distanze di km 11 – 6 – 1.

Protagonista anche la musica alla chiesa di San Giuliano Martire con il concerto Natalizio Gaudete in Domino che vede esibirsi il coro polifonico con canti natalizi di varie estrazioni religiose coordinato da Marina Valmaggi, a cura del Circolo Acli San Giuliano (26 dicembre). Al Teatro degli Atti il 29 dicembre un concerto dedicato alle più belle pagine del Belcanto, con le arie più celebri del repertorio operistico italiano e dell’operetta e indimenticabili canzoni d’autore, a cura di Rimini Classica. Sempre sabato, il Teatro degli Attti ospita la performance-spettacolo Sulla vita che non so di e con Annalisa Teodorani e Paola Vannoni nell’ambito di Lingue di Confine il progetto di valorizzazione dell’Arte in dialetto.

Lunedì 23 dicembre si conclude L’Attico – Club Temporaneo, il progetto ideato dal Collettivo L’Attico per il Comune di Rimini in collaborazione con Rimini Jazz Club, Risuona Rimini e Musica di Seta, che ha proposto due settimane di spettacoli e concerti al teatro degli Atti.

Il 29 dicembre il Caffè del Grifone al Teatro Galli apre le porte al pubblico per tre incontri esclusivi, ed offre la possibilità di godersi una pausa ammirando la piazza Cavour con le luminarie di Natale dalle vetrate del caffè, a partire dalla colazione, passando per il Tè delle cinque, fino all’aperitivo accompagnato da una piccola selezione di finger food. (per info: 0541 51441 VisitRimini)

La settimana si chiude con il concerto di Irene Grandi ‘Fiera di Me’ – che si svolgerà domenica 29 dicembre alle ore 21 in Piazza Malatesta.

Sarà lei a dare il via ai concerti di capodanno, con un evento musicale in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994.

In apertura, ore 19.30 – 20.40, l’eclettica cantante internazionale Kelly Joyce

