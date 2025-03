La Settimana Internazionale Coppi e Bartali fa tappa a San Marino: le chiusure stradali previste il 26 marzo

Il 26 marzo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali si prepara a transitare per San Marino in occasione della seconda tappa, che vedrà il percorso “Riccione-Sogliano”. In previsione dell’evento ciclistico, alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

L’ordinanza prevede la chiusura di diverse vie dalle 11:30 alle 13:15. Le strade interessate includono:

-Strada del Marano (dal confine di Stato) fino a Strada Belmonte, nel Castello di Montegiardino.

-Strada Belmonte, Strada Scalbati, via Salice e Strada Bandirola, nel Castello di Fiorentino.

-Strada della Serra (dall’incrocio con strada Bandirola in direzione via del Passetto), Strada del Passetto, rotatoria Fiorentino, via XXI -Settembre e Strada del Ponte, nel Castello di Chiesanuova.

-Strada del Ponte e Strada dell’Olmeda (da Strada del Ponte a Strada la Venezia) fino a Strada Fontescara (fino al confine di Stato).

Per garantire la fluidità del traffico, saranno predisposti percorsi alternativi e sarà assicurato il passaggio ai mezzi di soccorso.

L’iniziativa è organizzata dalla G.S. Emilia, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo, che ha espresso consapevolezza riguardo ai disagi che il passaggio della carovana, composta da 170 corridori, 80 ammiraglie, 20 moto e 10 auto della polizia stradale italiana, porterà. Nonostante ciò, si prevede che l’evento offrirà uno spettacolo eccezionale.