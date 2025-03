La sfida della cogenerazione. Una soluzione promettente per una San Marino più verde, efficiente e interconnessa … di Marco Severini

Mentre il dibattito sulla cogenerazione a San Marino si evolve, è chiaro che al di là delle diverse prospettive politiche e delle preoccupazioni legittime, questa tecnologia rappresenta una risorsa vitale per il futuro energetico del Paese, con benefici estesi non solo alle aziende ma anche ai cittadini.

La cogenerazione offre una soluzione concreta ai problemi energetici attuali, portando efficienza e riduzione dei costi. Le aziende che adottano questa tecnologia non solo ottimizzano il loro consumo energetico ma possono anche agire come fornitori di energia in eccesso ai cittadini, gratuita o a sottocosto, alleggerendo il carico sulle reti pubbliche e potenzialmente riducendo i costi energetici per i residenti locali, governance dell’AASS permettendo.

In un’era dove la sostenibilità è più che una semplice parola d’ordine, la cogenerazione si pone come una pratica in linea con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di carbonio. Questo non solo migliora la qualità dell’ambiente a San Marino, ma contribuisce anche agli sforzi globali contro il cambiamento climatico.

La prospettiva di utilizzare l’energia che le aziende hanno in surplus per il beneficio dei cittadini sammarinesi trasforma la cogenerazione da una semplice pratica industriale in una iniziativa comunitaria. Questo approccio non solo rafforza il legame tra le aziende e la comunità, ma promuove anche un senso di responsabilità condivisa verso un futuro energetico sostenibile.

Però per realizzare il pieno potenziale della cogenerazione, è necessario un intervento governativo mirato. Politiche e incentivi che facilitino la distribuzione dell’energia in eccesso ai cittadini possono garantire che i benefici della cogenerazione siano condivisi equamente. Questo approccio collaborativo tra aziende, governo e cittadini è cruciale per una transizione energetica equa ed efficace.

Al di là delle dispute politiche, che molte volte sono solo interessate ad un ritorno elettorale, è importante che il dibattito sulla cogenerazione rimanga focalizzato sui benefici a lungo termine per San Marino. È essenziale che tutte le parti interessate – governi, imprese, comunità e gruppi di interesse – collaborino per garantire che le decisioni prese oggi servano gli interessi di tutti i sammarinesi nel futuro.

La cogenerazione emerge come una soluzione promettente per una San Marino più verde, efficiente e interconnessa. Questa tecnologia non solo offre un percorso verso la sostenibilità energetica, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la comunità e costruire un futuro condiviso e prospero.