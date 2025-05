La Società Polisportiva Cailungo inaugura il 31 maggio il nuovo impianto sportivo con manto sintetico: una giornata di festa e sport

La Società Polisportiva Cailungo è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale del nuovo impianto sportivo con manto sintetico di ultima generazione sabato 31 maggio 2025. L’evento segna un importante traguardo per la comunità e la stessa Società di Cailungo ma anche per tutti gli appassionati di calcio e attività sportive.

La giornata inizierà alle ore 9:30 con il torneo Under 8, che vedrà i piccoli calciatori mettersi alla prova sul nuovo manto verde.

Alle ore 11:30 si svolgerà il momento clou della giornata con il taglio del nastro inaugurale, alla presenza delle autorità delle Segreteria interessate e dei rappresentanti della società.

Seguirà un rinfresco alle ore 12:00, aperto a tutti i presenti.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, sarà la volta del torneo Under 10, che coinvolgerà i bambini nati negli anni 2015 e 2016 (misto).

La festa continuerà fino a sera, con la possibilità di giocare a futsal al termine del torneo pomeridiano, per tutti coloro che vorranno cimentarsi sul nuovo campo.

L’inaugurazione del nuovo impianto con manto sintetico rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della Società Polisportiva Cailungo, con l’obiettivo di offrire strutture all’avanguardia e promuovere lo sport come momento di crescita e socialità per i giovani atleti.

L’appuntamento è quindi per sabato 31 maggio presso il campo “Maracanà”, in Strada San Michele 16 – Cailungo.

Un’occasione per vivere insieme una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia.