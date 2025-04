La solidarietà e lo sport prendono il largo a Cattolica con la XV edizione del trofeo Lions ‘Guglielmo Marconi’ 

La veleggiata promuove una raccolta fondi a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini

Al palazzo del Turismo una mostra dedicata al grande scienziato e al suo rapporto con la Regina

A Cattolica prende il largo la solidarietà. Torna nella giornata di domenica 22 settembre – con partenza alle ore 12.00 dal porto della Regina – l’appuntamento con la XV edizione del trofeo Lions Guglielmo Marconi e la XXIV edizione del trofeo ‘Città di Cattolica’. Un evento considerato ormai un must dagli appassionati di vela (e non solo) che vede in cabina di regia, come da tradizione, il Circolo Nautico di Cattolica, la Fondazione Guglielmo Marconi, insieme a 36 Lions Club e 2 Leo Club dei distretti 108 Tb e A, in rappresentanza di quasi tutta l’Emilia – Romagna. Quest’anno la manifestazione di lega ad un anniversario di grande rilevanza, quello dei 150 dalla nascita di Guglielmo Marconi.

Il trofeo ha lo scopo di associare, oltre allo spirito competitivo della gara, il rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano il sodalizio, la divulgazione degli scopi ed i principi che sono propri dei Lions e che si basano in modo particolare con l’essere solidali con il prossimo e prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, nel nome di un comune impegno al servizio delle persone.

In particolar modo, i fondi raccolti in occasione della veleggiata serviranno a sostenere il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Accanto all’aspetto solidale, tuttavia, altrettanto importante sarà quello sportivo. La veleggiata, infatti, richiamerà nella Regina alcuni dei migliori equipaggi del circondario, pronti a darsi battaglia, regalando al pubblico uno spettacolo agonistico di alto livello. Ad occuparsi dell’assistenza del mare e dell’accoglienza degli equipaggi, supervisionando le varie fasi della competizione, sarà come sempre lo staff del Circolo Nautico con i suoi istruttori e volontari. Sempre al Circolo Nautico è affidata l’organizzazione del tradizionale momento conviviale sulla banchina del porto, che concluderà la giornata in allegria e spensieratezza.

Molte le iniziative collaterali che faranno da cornice alla manifestazione. Sabato 21 settembre, alle 17.30, nel giardino di Villa Marconi si terrà la presentazione del libro “Marconi e misteri della radio” (Ed. Il Mulino) di Gabriele Falciasecca. Sarà presente il presidente della Fondazione Marconi, Giulia Fortunato. In serata è prevista la cena con gli organizzatori e le autorità al ristorante del Park Hotel. Domenica, per chi non gareggia e per chi lo desidera, è previsto, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, il pranzo presso il Ristorante dell’Hotel Kursaal, in sala panoramica fronte mare. Nei locali del Palazzo del Turismo di Cattolica, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica, aperta al pubblico tutto il mese di settembre, che documenta la presenza di Guglielmo Marconi a Cattolica.