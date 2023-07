La Stampa Paradigma della mediocrità del pensiero politico e strategico del capitalismo italiano. … di Sergio Pizzolante

Roba tosta, non so quanto seria, ma tosta.

Che fa ancora affari, spesso bene, ma non ha più un pensiero pubblico, senza il quale è difficile far meglio.

Sul Job Act stavano con la Cgil e non con noi( lo dico per competenza diretta).

È l’impresa, Confindustria in primo luogo e le altre associazioni di categoria pure, che accetta, accettano, la prevalenza dello Stato non come economia di Stato, ma come controllo, con pregiudizio, sull’economia dello Stato.

Dello Stato non eletto.

Dello stato delle burocrazie e delle magistrature.