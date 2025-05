La storia (vincente) di Massimo Bonini: da San Marino alla Juventus

Il calcio italiano è stato, sin dalla sua nascita, teatro per le gesta di campioni spettacolari ma anche un sogno per tanti giocatori, di varie nazionalità, che hanno potuto calcare i campi delle leghe professionistiche nostrane, specialmente della Serie A.

Pur essendo in territorio italiano, uno dei paesi che vanta davvero pochi calciatori che hanno calcato i prestigiosi campi di Serie A in Italia è San Marino. Uno tra questi è Massimo Bonini, il più celebre e rappresentativo giocatore sammarinese ad aver militato nel massimo campionato italiano.

Nato a San Marino il 13 ottobre 1959, Massimo Bonini ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bellaria Igea Marina, per poi approdare al Forlì in Serie C. Le sue prestazioni gli valsero l’attenzione del Cesena, con cui esordì in Serie B nella stagione 1979-1980. Il suo talento nel ruolo di centrocampista incontrista attirò l’interesse della Juventus, che lo acquistò nel 1981.

Con la maglia bianconera, Bonini divenne un pilastro del centrocampo, contribuendo in modo determinante ai successi della squadra negli anni ’80. Durante la sua permanenza a Torino, la Juventus conquistò numerosi trofei, tra cui tre scudetti (1981-1982, 1983-1984, 1985-1986), una Coppa Italia (1982-1983), una Coppa delle Coppe (1983-1984), una Supercoppa UEFA (1984), una Coppa dei Campioni (1984-1985) e una Coppa Intercontinentale (1985). Bonini era noto per la sua instancabile corsa, l’abilità nel recuperare palloni e la capacità di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.

Dopo l’esperienza juventina, nel 1988 si trasferì al Bologna, dove giocò fino al 1992, contribuendo alla promozione della squadra dalla Serie B alla Serie A e diventando capitano dei rossoblù. Concluse la sua carriera da calciatore al Ravenna nel 1993.

Nonostante la brillante carriera, Bonini non ha mai vestito la maglia della nazionale italiana, poiché la FIFA non consentiva ai giocatori sammarinesi di rappresentare altre nazionali. Tuttavia, ha avuto l’onore di indossare la fascia di capitano nella prima partita ufficiale della nazionale di San Marino, disputata il 14 novembre 1990 contro la Svizzera. In seguito, Bonini è diventato anche Direttore Tecnico della Federazione sammarinese.

La crescita di San Marino come nazionale di calcio

Seppur sempre in fondo al Ranking FIFA e con pochissimi risultati utili, San Marino sta vivendo un momento di crescita recente. Nell’ultima edizione della Nations League, peraltro, la Nazionale in questione è riuscita a guadagnare la promozione in Lega C dopo aver vinto il suo girone contro Gibilterra e Liechtenstein, con un totale di 7 punti conquistati.

La speranza per i giocatori di San Marino è che, prima o poi, qualche rappresentante di questa piccola nazione possa tornare a giocare in massima divisione italiana. Il campionato nostrano ormai è tornato di primo livello in Europa e l'asticella si sta sempre più alzando verso l'eccellenza. In attesa di un altro Massimo Bonini.