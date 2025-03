La Victor San Marino in 10 riacciuffa il Ravenna con una perla di Haruna

25’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024

Ravenna – Victor San Marino

Ravenna (4-3-2-1)

Cordaro, Gobbo, Marino, Tirelli (85’ Pavesi), Sabbatani (69’ Varriale), Nappello (78’ Sare), Rrapaj (85’ Mandorlini), Boccardi (93’ Calandrini), Mancini, Esposito, Alluci.

A disposizione: Rossi, Liso, Zattini, Correnti.

Allenatore: Massimo Gadda

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini, Benvenuti G. (73’ Deme), Lombardi, De Queiroz, Onofri, Bertolotti, Lattarulo (64’ Haruna), Sabba (85’ Buffa), Sollaku, Arlotti (85’ Villanova), D’Este (64’ Lozza).

A disposizione: Gattuso, De Santis, Pasquino, Morelli.

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Gianmarco Vailati

Assistenti: Francesco Raccanello, Luca Granata

Ammoniti: 27’ De Queiroz (V), 37’ Alluci (R), 40’ Nappello (R), 49’ Lattarulo (V), 61’ Varriale (R)

Espulsi: 54’ Lombardi (V)

Marcatori: 68’ Tirelli (R), 89’ Haruna (V)

STADIO COMUNALE BRUNO BENELLI – Ravenna

Match attesissimo a Ravenna tra la capolista e la Victor San Marino. I giallorossi con alcune defezioni ma con Sabbatani al rientro dopo la squalifica. Per i sammarinesi stessa formazione di domenica scorsa con il rientro di Pazzini tra i pali e l’innesto di Onofri per De Santis per questioni di under in campo. I bianco-azzurri partono col piglio giusto e affrontano il Ravenna a viso aperto facendo la partita. Al 3’ minuto Lattarulo serve un ottimo pallone a Sollaku che dalla sinistra dell’area di rigore non centra la porta. Gli uomini di Cassani controllano la partita e non corrono rischi fino al 27’ quando da una palla persa ingenuamente da De Queiroz sulla tre quarti nasce una punizione per il Ravenna. Il tiro di Nappello viene alzato in corner dall’attento Pazzini. Ancora Nappello al 30’ conclude da fuori dopo una bell’azione di Sabbatani ma Pazzini è ben piazzato. Gli uomini di Gadda provano ad alzare i giri ed al 37’ creano l’azione più pericolosa con Tirelli che dalla destra serve Sabbatani tocco smarcante in area per Mancini che da ottima posizione mette al centro ma De Queiroz anticipa tutti. Il tempo si chiude così dopo un minuto di recupero.