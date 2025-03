La vigilia di Natale a Riccione con la musica gospel dei Florida Inspirational Singers sul palco dell’H2O Arena di piazzale Ceccarini

Un altro evento imperdibile del grande palinsesto “Riccione Christmas Sea” renderà ancora più magica l’atmosfera natalizia, che fino al 24 gennaio avvolgerà la città di emozioni e incanto durante le festività.

Martedì 24 dicembre, alle 17, all’H2O Arena di piazzale Ceccarini, l’appuntamento straordinario è con il “Concerto Gospel dei Florida Inspirational Singers”, un ensemble eccezionale composto dai migliori solisti gospel dell’area della Florida centrale. Diretto dai talentuosi Nikkie Taylor e Pastor John Polk – noti anche al pubblico italiano per le loro esibizioni con i Soul Voices – questo gruppo ha infiammato teatri prestigiosi come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Teatro Petruzzelli di Bari.

Con le loro coreografie coinvolgenti, i virtuosismi vocali e strumentali, e una straordinaria interazione con il pubblico, i Florida Inspirational Singers porteranno il vero spirito del gospel a Riccione. La loro performance, capace di far ballare e cantare centinaia di persone, è un’esperienza che lascerà il pubblico senza fiato. L’apprezzato ensemble proveniente da Orlando e Tampa in Florida è pronto a regalare emozioni indimenticabili anche nel cuore di Riccione, dove coinvolgerà tutti in un’esplosione di gioia, energia e spiritualità. Il concerto è a ingresso libero.

Comune di Riccione