La vita di Margherita Hack in un film su Rai1 il prossimo 5 marzo che vede protagonista Cristiana Capotondi, al cinema dopo 10 anni, nel ruolo della celebre astrofisica italiana scomparsa nel 2013

“Margherita delle stelle”, che andrà in onda su Rai1 il 5 marzo, con protagonista Cristiana Capotondi nel ruolo di Margherita Hack, celebre astrofisica italiana scomparsa nel 2013. Diretto da Giulio Base e prodotto da RaiFiction e Minerva Pictures, il film racconta la vita di Hack dall’adolescenza sotto il fascismo fino alla vecchiaia, evidenziando la sua curiosità intellettuale, ambizione, le lotte contro il maschilismo e i successi ottenuti grazie anche all’educazione progressista ricevuta dai genitori (interpretati da Sandra Ceccarelli e Cesare Bocci) e al supporto del marito Aldo (Flavio Parenti). La storia è vista come un esempio di empowerment femminile che risuona con la vita stessa di Capotondi, descritta come una donna di successo sia nel campo culturale che sportivo, marcando il suo ritorno in televisione dopo un decennio.