La7: “Il nuovo Eldorado fiscale dei pensionati: San Marino”

Tasse al 6% per 10 anni per pensionati provenienti dall’Unione Europea o dalla Svizzera con redditi da almeno 50mila euro all’anno o con un patrimonio personale superiore ai 300mila euro. È così, con un provvedimento datato 2020, che la Repubblica di San Marino sta diventando il nuovo Portogallo. Poco meno di un centinaio le cosiddette “residenze atipiche per pensionati” concesse dall’entrata in vigore della norma, con le richieste in continuo aumento, dall’Italia e non solo.

La7.it