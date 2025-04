L’allerta meteo in Emilia-Romagna per il 24 settembre 2024 è stata ridotta a gialla, riguardando solo il settore centro-orientale della regione. Nonostante l’allerta sia meno grave rispetto ai giorni precedenti, potrebbero comunque verificarsi alcuni fenomeni critici.

In particolare, ci si attendono possibili incrementi nei corsi d’acqua con fragilità negli argini, dovuti alle piogge in corso, e difficoltà nello smaltimento delle acque esondate, soprattutto nelle zone di pianura. In aree montane e collinari, rimane il rischio di frane occasionali a causa delle precipitazioni accumulate nei giorni passati.