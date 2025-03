L’Alliance Française di San Marino e Rimini, i loro direttivi e tutti i soci, sono in lutto per la scomparsa di Felice Chiaruzzi

L’Alliance Française di San Marino e Rimini, i loro direttivi e tutti i soci, sono in lutto.

Il nostro padre fondatore Felice Chiaruzzi ci ha lasciato.

È stato per noi un punto di riferimento, un faro che ci ha trasmesso quel esprit che ancora oggi ci guida.

È stato Felice a creare, a San Marino presso il centro sociale culturale di Dogana, la prima associazione San Marino-Francia.

Moltissime le attività svolte al centro, dapprima facendo crescere la biblioteca che gli era stata affidata dalla indimenticabile Segretaria di Stato Fausta Morganti e in seguito organizzando numerosi eventi culturali. Alcuni molto importanti come, ad esempio, la visita dello scrittore Alain Robbe-Grillet nel 1984, e altri come conferenze, mostre, concorsi con le scuole, anche della vicina Rimini, e tanti momenti di festa. Ricordiamo fra tutti il bicentenario della Rivoluzione Francese, momento di condivisione fra i popoli sammarinese, italiano e francese e francofono più in generale, conclusosi con la festa del 14 luglio in piazza.

Felice è riuscito con la sua intelligenza lucida, il suo savoir-faire e il suo garbo da gentilhomme a coinvolgere tante persone nell’associazione, dedicandosi in modo discreto e generoso alla crescita dei rapporti fra le nostre comunità.

Ci mancherà, ma siamo felici di aver condiviso con lui tante esperienze che ricorderemo per sempre; continueremo in suo onore, a concludere gli eventi più importanti con una flûte de champagne, come lui era solito fare.

« Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis. » – Victor Hugo