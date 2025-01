Lamiacittà: nasce la nuova app dedicata ai cittadini del comune di Misano Adriatico

Misano Adriatico, 16 marzo 2024 – È online l’App ‘LaMiaCittà’ dedicata a Misano Adriatico, canale di comunicazione diretto e immediato per connettere il comune ai cittadini.

“Invitiamo i misanesi a scaricare la nuova App – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – per rinforzare il legame con la città e con le sue attività. Non è invasiva e si possono selezionare le informazioni da ricevere. Oltre alla comunicazione di servizi ed eventi, crediamo che sia importante poter condividere strumenti che la tecnologia ci offre per migliorare la quotidianità e anche agire preventivamente in caso di allerte. In pochi secondi, con le informazioni utili, potremo comunicare in maniera capillare e tempestiva tramite l’invio di notifiche push relative ad avvisi e fatti di rilevante importanza. Un ringraziamento all’ufficio Amministrazione Generale per il lavoro svolto”.

Disponibile sugli store delle piattaforme Android e iOS, la nuova App integra l’attività dell’Amministrazione con un’opportunità utilizzabile da smartphone e offre opportunità di comunicazione via web con la pubblicazione istantanea di avvisi e news grazie al sistema delle notifiche push.

Tramite l’App LaMiaCittà sarà inoltre possibile ricevere informazioni utili sulle attività degli uffici comunali.

Un servizio di grande utilità sarà quello riferito alla trasmissione rapida delle allerte meteo della Protezione Civile, così da sensibilizzare i destinatari con quella tempestività che spesso è fattore decisivo per limitare i danni a persone e cose.

LaMiaCittà sarà progressivamente integrata da nuovi servizi e rappresenta un ulteriore passo del Comune di Misano Adriatico verso l’apertura all’ascolto e al confronto coi cittadini.

Sul sito del comune è stata predisposta un’apposita pagina che descrive le funzionalità dell’App e contiene i link per scaricarla.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico