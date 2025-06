L’Amministrazione comunale di Cervia ha incontrato il Prefetto di Ravenna. Dialogo e interlocuzione positivi e proficui. Approvato l’implemento  del Piano di videosorveglianza

Questa mattina Il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il Vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu e il Vicecomandante della Polizia Locale di Cervia Roberto Giunchi hanno incontrato il Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi.

L’incontro, già in programma dalla settimana scorsa, per la valutazione della nuova implementazione della videosorveglianza è stato particolarmente positivo e proficuo, inoltre si è fatto il punto sulla situazione di Cervia relativamente alla sicurezza.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha accolto positivamente il nostro nuovo Piano di videosorveglianza, implementato di n. 16 telecamere, per un totale di n.170, garantendo una copertura e un controllo in tutto il territorio di Cervia.

Sono stati confermati i rinforzi richiesti dall’Amministrazione comunale di Cervia nei Comitati provinciali che si sono svolti a inizio anno, alcuni già operativi sul nostro territorio come quelli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, inoltre è stata confermata anche l’apertura del posto della Polizia di Stato a Pinarella, attiva dal 1 luglio.

La Notte Rosa, nonostante l’afflusso straordinario di presenze, non ha creato particolari problematiche e criticità.

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu hanno dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti delle conferme e garanzie che ci sono state date dal sig. Prefetto, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra località. Continueremo a mantenere un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, fondamentali per la risoluzione dei problemi. Inoltre manterremo alta l’attenzione, per perseguire il modello di città che vogliamo in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori imprescindibili”.

Cervia, 25 giugno 2025