LANCIATA L’INIZIATIVA ‘RITORNO AL FUTURO – SGR ACADEMY’, UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE GRATUITA DESTINATO A 50 RAGAZZI RIMINESI

Insieme ai partners ITES Valturio e Gruppo Zucchetti, il Gruppo SGR si muove per accorciare la distanza fra domanda e offerta di professionisti in ambito economico e applicativo.

Rimini, 10 maggio 2025 – Scuola e azienda si incontrano con l’obiettivo di creare figure professionali pronte a rispondere al mercato del lavoro che domanda competenze sempre più avanzate.

Nasce da questi presupposti l’iniziativa “Ritorno al Futuro”, che il gruppo riminese ha voluto in collaborazione con l’ITES Valturio e Zucchetti, nell’ambito della SGR Academy.

Tre attori primari nello scenario economico: il Gruppo SGR prossimo a festeggiare 70 anni di attività nella fornitura di energie ed efficienza energetica; l’ITES Valturio che nel 2026 compirà 120 anni di attività nella formazione economica di migliaia di riminesi e il gruppo Zucchetti che da oltre 40 anni programma software per la gestione delle imprese.

“Abbiamo l’ambizione di creare una partnership di alto livello che possa formare talenti per l’inserimento nel mercato del lavoro – spiega Demis Diotallevi, CEO del Gruppo SGR – creando valore per tutta la comunità e il territorio. Oltre alle competenze tecniche, infatti vogliamo far emergere le attitudini che caratterizzano i collaboratori SGR: autenticità, energia e curiosità”.

Saranno coinvolti in “Ritorno al Futuro” – SGR Academy, nel settembre prossimo, una cinquantina di giovani del territorio, in parte fra coloro che raggiungeranno la maturità al termine di questo anno scolastico e in parte diplomati all’ITES Valturio negli ultimi cinque anni e che ritornano nella scuola che hanno frequentato per svolgere un percorso professionalizzante che li potrà lanciare nel mercato del lavoro grazie ai contenuti formativi forniti dai partner del progetto.

Il programma, scelto proprio per riassumere la centralità della formazione economica ricevuta dallo storico istituto riminese, mira a formare la figura del consulente applicativo, in grado di padroneggiare le conoscenze dei processi contabili, amministrativi e gestionali all’interno dell’ERP aziendale, supportando così il business nell’utilizzo e nell’evoluzione funzionale dell’applicativo.

Verrà rilasciata, al termine del percorso di formazione gratuita, un’attestazione delle competenze acquisite e saranno messi a disposizione percorsi di inserimento lavorativo.

