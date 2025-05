L’Associazione San Marino-Italia celebra l’anniversario della sua fondazione: 22 maggio 2007 – 22 maggio 2025

Oggi, l’Associazione San Marino-Italia celebra con grande orgoglio il suo anniversario, ricordando il giorno della sua fondazione, avvenuta il 22 maggio 2007.

Nata dall’iniziativa di un gruppo di cittadini desiderosi di rafforzare il legame storico, culturale ed economico tra la Repubblica di San Marino e l’Italia, l’Associazione ha da subito operato come un punto di riferimento per la cooperazione bilaterale.

Nel corso degli anni, ha promosso numerose attività volte a valorizzare le tradizioni condivise, a favorire il dialogo e a creare opportunità di scambio in vari ambiti, tra cui arte, cultura, economia e turismo.

Uno dei primi progetti dell’Associazione fu l’organizzazione di incontri istituzionali e culturali tra esponenti dei due Paesi, ponendo le basi per una collaborazione più strutturata e duratura. Grazie all’impegno costante dei suoi membri, l’Associazione ha promosso convegni, manifestazioni artistiche, gemellaggi e iniziative dedicate alla storia comune di San Marino e dell’Italia, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e amicizia tra i due popoli.

Nel giorno del suo anniversario, è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a farla crescere, dalle istituzioni ai cittadini, dai soci fondatori ai nuovi membri che continuano a credere nei valori di cooperazione e amicizia che ne sono alla base.

Il 22 maggio 2025 sarà un’occasione speciale per celebrare i traguardi raggiunti e per guardare al futuro con entusiasmo e determinazione, continuando a lavorare per consolidare il ponte tra San Marino e l’Italia.

Comunicato stampa – Associazione San Marino-Italia