L’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA saluta la presidente uscente Elisabetta Righi Iwanejko: due straordinari mandati al servizio della comunità

“Cari Soci, in occasione della nostra assemblea convocata per approvazione del bilancio 2024 ed elezione del nuovo Consiglio Direttivo, desidero condividere alcune riflessioni al termine di due straordinari mandati come Presidente dell’Associazione San Marino-Italia.

Guardandomi indietro, sono profondamente orgogliosa dei risultati che abbiamo conseguito insieme: dalla promozione delle nostre tradizioni alla costruzione di solidi legami tra San Marino e Italia. L’Associazione San Marino-Italia, fondata a San Marino nel 2007, si propone infatti come finalità proprio il consolidamento dell’antica amicizia e lo sviluppo delle relazioni bilaterali italo-sammarinesi sul piano culturale, sociale, economico e scientifico, favorendo forme di collaborazione, cooperazione e sinergia tra i due Paesi e i loro cittadini. I risultati ottenuti a tutt’oggi, sono il frutto del nostro impegno collettivo e della dedizione che ciascuno di voi ha dimostrato.

E’ mia volontà testimoniare che l’esperienza vissuta con la San Marino-Italia ha rappresentato un’opportunità di crescita personale, non solo un atto di generosità donando tanto del mio tempo ma ha arricchito la mia persona di nuove competenze nella gestione dei rapporti umani, spesso difficili, spesso messi a dura prova, dove la “comprensione, la tolleranza, la resilienza e una buona dose di umiltà ” mi hanno consentito di esprimere al meglio il mio contributo.

Ho sempre creduto che attraverso il dono di tempo, competenze e risorse, i soci potessero diventare il cuore pulsante di una associazione prospera e capace di affrontare le sfide. La mia idea era ed è ancora oggi, quella di sottolinearne il valore e dare ai soci tutti, la possibilità di raccontarsi e fare proposte.

Vorrei sottolineare quanto sia fondamentale, per il futuro della nostra associazione, il rispetto e l’osservanza delle regole contenute nello Statuto e nel Regolamento. Gli articoli in entrambi contenuti rappresentano la guida che ci permette di agire in modo armonioso, valorizzando i ruoli e le responsabilità di ciascun membro. Solo attraverso il rispetto di tali principi possiamo garantire il buon funzionamento e la crescita della nostra associazione.

Vi invito pertanto, a dedicare maggior impegno e partecipazione per il raggiungimento dei nostri obiettivi. La collaborazione volontaria tra i soci, basata sulla fiducia e il dialogo aperto, deve essere sempre preferita alla competizione. Siamo qui per costruire insieme, non per dividere. Un confronto aperto e un sincero spirito di cooperazione, ci permetteranno senza dubbio alcuno di realizzare iniziative legate a temi di grande interesse ed attualità: rapporti internazionali, intelligenza artificiale, sostenibilità, finanza digitale, salute alimentazione, sviluppo economico solo per citarne alcuni.

Potremo raggiungere nuovi traguardi solo se rimarremo uniti, guidati dallo stesso spirito di cooperazione e amicizia che ci ha sempre contraddistinti.

Anche se ho incontrato nel mio cammino delusioni e difficoltà, continuiamo a credere nel valore del volontariato e nella necessità di nuove energie per il futuro.