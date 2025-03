Lavoratori in nero nel settore turistico-ricettivo in Romagna. Attività sospese e sanzioni dopo il blitz della Guardia di Finanza

Quattordici lavoratori in nero sono stati scoperti durante controlli della Stazione navale della Guardia di Finanza di Rimini nel settore turistico-ricettivo in Romagna. Due attività sono state sospese e sono state comminate sanzioni per un totale di oltre 36mila euro. I controlli sono stati effettuati tra Cesenatico, Rimini e Cattolica e hanno portato alla richiesta di sospensione temporanea di un ristorante e di uno stabilimento balneare sul litorale riminese. I lavoratori presenti, inclusi nove extracomunitari, risultavano impiegati senza la previa comunicazione agli enti competenti. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a € 36.800 e le varie situazioni contrattuali devono essere regolarizzate.