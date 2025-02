Lavori e opere in corso alla Stazione ferroviaria di Cesena, la risposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri all’interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Casali

Presso la stazione di Cesena sono in corso, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), interventi per la riqualificazione e l’adeguamento sismico dell’edificio viaggiatori, il potenziamento dell’intermodalità e l’integrazione con il sistema urbano del piazzale di stazione, e i lavori per il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria. Inoltre è prevista la realizzazione di una Velostazione presso il fabbricato attiguo alla stazione, come da Protocollo d’Intesa sottoscritto fra le Amministrazioni nel 2022. A fare il punto sul cantiere in corso è l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri che, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Casali, restituisce un quadro di sintesi relativo anche alle prossime tappe dei lavori previsti.

“Sono in fase di ultimazione – commenta l’Assessore – gli interventi che riguardano il fabbricato e il piazzale di stazione, la cui conclusione dei lavori è prevista per l’estate prossima. In relazione invece ai lavori che interesseranno il secondo marciapiede di stazione, dopo lo smontaggio completo della vecchia pensilina sono state avviate ed ultimate le opere propedeutiche alla realizzazione della nuova, come – ad esempio – i plinti di fondazione”.

“Il proseguimento degli interventi sul secondo marciapiede, i giorni e le fasce orarie in cui saranno eseguite le diverse attività, e di conseguenza la loro durata, sono legati, per motivi di sicurezza, alla necessità di operare in assenza di traffico ferroviario. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di luglio, con conclusione del cantiere entro la fine della stagione estiva. Quanto alle opere provvisionali, sono state realizzate le coperture temporanee delle scale di accesso al sottopassaggio”.

“Sono inoltre state eseguite – prosegue l’Assessore Castorri – valutazioni sullo stato di conservazione della vecchia pensilina, effettuate da RFI e dal funzionario della Soprintendenza e ne è stata selezionata una porzione da destinare a recupero e valorizzazione ai fini della pubblica fruizione. Al fine di conservare i caratteri storico-testimoniali della pensilina esistente, verrà realizzato un allestimento che prevede l’esposizione della porzione selezionata all’interno dell’ex magazzino merci adiacente al fabbricato di stazione, dove troverà sede la futura Velostazione, attualmente in fase di realizzazione.

Cesena, 24 febbraio 2025