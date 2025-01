Le 24 ore di San Marino al Panathlon club. Marino Albani è stato rieletto, per la seconda volta consecutiva, nel ruolo di membro della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon Internazionale

Grande interesse ha suscitato la conviviale dedicata alla vela in specifico il ritorno della regata “24 ore di San Marino”.

A illustrare il grande evento velico il presidente della Federazione Sammarinese vela Marino Fattori accompagnato dal presidente dello Yachting club San Marino Marco Santi. Presenti fra gli ospiti il presidente (a fine mandato) del Lions club di San Marino Pietro Falcioni e Renzo Tosi con la consorte da sempre motore di questa manifestazione.

Le bellissime immagine della regata hanno permesso ai presenti di vivere le emozioni più dirette della gara dalla partenza alle premiazioni.

La 24 ore di San Marino è una regata velica unica nella sua formulazione che ha mutuato l’idea di una competizione che dura 24 ore proprio dalla più nota manifestazione automobilistica delle 24 ore di Le Mans. Altra peculiarità è il tracciato fatto a triangolo vicino alla costa che permette di seguire la regata anche stando tranquillamente a riva.

I complimenti sono andati a tutta l’organizzazione che ha avuto l’abilità e il coraggio di ridare vita a questo evento che, come ha ricordato Renny Renzi è stato, nel recente passato, uno degli eventi top dello sport sammarinese, seguito in diretta addirittura dalla Reggenza.

Molto interessanti ed apprezzate sono state le descrizioni delle caratteristiche delle varie imbarcazioni che hanno molto incuriosito i panathleti sia per gli aspetti tecnici che la bellezza degli scafi. Oltre alle barche i complimenti sono andati ai membri degli equipaggi e ad alcuni skipper alcuni dei quali sono molto quotati anche a livello internazionale.

All’inizio della conviviale il presidente e tutti i panathleti si sono complimentati con il socio Marino Albaniche è stato rieletto, per la seconda volta consecutiva, nel ruolo di membro della Commissione dei Revisori Contabili del Panathlon Internazionale. Un grande risultato di prestigio per Albani, ma anche per tutto il club che può esprimere un proprio rappresentante nel board internazionale.