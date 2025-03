“Le ali del Titano”, la storia dell’Aeroclub questa sera alle ore 21 su San Marino Rtv

Quaranta anni di storia per l’Aeroclub di San Marino. Già presentato davanti ai Capitani Reggenti, arriva su San Marino RTV il documentario “Le ali del Titano”, in onda questa sera alle 21.00. Ci sono le voci dei protagonisti, immagini suggestive, documenti dal passato per raccontare un sodalizio che si sostanzia di una passione comune, quella per il volo. Realizzato dal film maker Davide Esposito, il docufilm ripercorre le tappe principali dello sviluppo aeronautico in Repubblica nell’impulso che proprio l’Aeroclub vi ha impresso.

Da San Marino RTV