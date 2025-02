Le Befane Shopping Centre di Rimini festeggia 19 anni di successi

Le Befane Shopping Centre di Rimini si prepara per una grande festa in occasione del diciannovesimo compleanno, che si svolgerà sabato 23 novembre 2024, a partire dalle 16.30. L’evento vedrà la partecipazione di Filippo Bisciglia, noto per il programma Temptation Island, e promette di celebrare un altro anno caratterizzato da risultati positivi.

In base ai dati riportati, il fatturato del centro commerciale ha superato i livelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, mentre il numero di visitatori sta continuando a crescere. Si prevede che nei prossimi mesi verrà raggiunta la soglia dei 150 milioni di presenze totali.

Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane, ha espresso la sua soddisfazione per le performance economiche e per l’immagine positiva che il centro commerciale ha costruito nel tempo. Con 130 negozi e un ampio punto vendita Spazio Conad, Le Befane si distingue non solo come luogo per lo shopping, ma anche come una piazza sociale dove si possono vivere esperienze di intrattenimento e cultura. Gli ospiti possono infatti approfittare di una Food Court variegata e di un multiplex con dodici sale cinematografiche per gustare le ultime novità filmiche.