Le contraddizioni di Nordio … di Sergio Pizzolante

Invece noi abbiamo il carcere facile, si va in galera spesso per nulla, si rimane in galera spesso perché non si ha nulla, una casa dove tornare, si usa la galera per anticipare il processo e per renderlo così inutile, la si usa come deposito per persone fragili, perché tossicodipendenti o con problemi psichici o perché clandestini senza patria.

E le carceri si gonfiano, in condizioni disumane, così l’umano diventa obeso.

Così l’uomo diventa peggiore.

Perché lo stato, le regole dello stato, che hai infranto( forse…)relegandoti alla galera, si dimostrano peggiori di te.

Le ingiustizie in nome della giustizia sono più di un reato, più di un errore, sono orrore.

Così l’uomo diventa peggiore.

Così la “giustizia” crea uomini peggiori.

Io diventerei peggiore.

Così lo stato arma l’anti stato.