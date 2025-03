LE DOMANDE DI QUORA. Sta morendo tanta gente per i vaXXini?

Buongiorno, mi scuso per i modi bruschi ma in seguito ad alcune minacce di denuncia nei miei confronti sono andata per curiosità a verificare e ho scoperto che non solo Pfizer al momento è sotto processo, ma anche Ursula Von der Leyen è sotto indagini (info recuperabili tranquillamente in rete dalle fonti più disparate) e ho scoperto che ci sono processi in atto anche qui in Italia.

Pertanto, ho deciso di disattivare i commenti e di cancellare la risposta qui sotto, in quanto ora è tutto nelle mani degli avvocati che gestiscono il caso e dei Giudici a cui toccherà l’Onere di prendere posizione.

Se necessitate di concludere le vostre osservazioni con i rispettivi interlocutori vi invito a prendere contatto diretto con essi e a scambiarvi messaggi diretti, in modo da poter concludere quanto avete lasciato in sospeso.

Ho saputo di un rinvio dovuto al tentativo della signora Von Der Leyen di patteggiare (il ché è in buona sostanza un’ammissione di colpa, ma bisognerà verificare e andare a fondo della cosa)

Speriamo dunque che questa situazione sia la leva che aiuterà ad aprire il vaso di pandora, facendo uscire definitivamente tutto il marcio presente negli armadi, nelle cantine e nelle cripte di questi governi e le multinazionali a cui sono agganciati, in modo da poter fare chiarezza e pulizia una volta per tutte.

Mi dispiace per voi tutti che vi siete interessati e siete intervenuti, sia con minacce e turpiloqui sia con messaggi più educati e civili.

Vi auguro buone feste ed un più felice natale 2024, ne abbiamo tutti bisogno, sono stati anni difficili.

Silvana F.