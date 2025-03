Le Frecce Tricolori tornano nel cielo di Rimini

Le Frecce Tricolori tornano a Rimini per regalare uno spettacolo mozzafiato nel cielo della Riviera Romagnola. Il grande evento del Rimini Air Show 2025 si terrà domenica 11 maggio e promette di incantare migliaia di spettatori che affolleranno il lungomare per ammirare le acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di tanti altri protagonisti dell’aviazione. L’organizzazione dell’evento è curata dal Comune di Rimini e dall’Aero Club di Fano, con la partecipazione della Prefettura, della Capitaneria di Porto, della Questura, dell’ENAC, dell’ENAV e del Club Nautico di Rimini, che avrà il compito di predisporre la “display line”, il riferimento in mare per le manovre dei velivoli. L’inizio della manifestazione è previsto per le 15:00, mentre l’attesissima esibizione delle Frecce Tricolori è programmata per le 17:15.

L’evento si aprirà con l’elicottero HH 139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che sorvolerà la spiaggia calando la bandiera italiana mentre le note dell’Inno di Mameli risuoneranno sul litorale. Seguiranno diverse esibizioni spettacolari, tra cui quella del campione di volo acrobatico Pierluigi Zito con il suo CAP 231, i quattro Yak 52 del team Yak Italia, guidato dal Comandante Pesaresi, e la formazione di ultraleggeri del team Fly Fano. Spazio anche alla storia con una rievocazione aerea unica: la Fondazione Jonathan presenterà un combattimento simulato tra un SPAD XIII, celebre per essere stato l’aereo dell’Asso italiano Francesco Baracca, e un Fokker Triplano, il leggendario velivolo del Barone Rosso. Ad accompagnarli ci sarà il biplano Tiger Moth, pilotato da Corrado Spagna.

L’evento non si limiterà solo alle esibizioni aeree. Sul litorale si potrà assistere alla spettacolare discesa dei paracadutisti di precisione della Skydive Fano, mentre due elicotteri della Guardia di Finanza effettueranno passaggi dimostrativi. È attesa anche la conferma di un elicottero da combattimento dell’Aviazione dell’Esercito, che potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di spettacolarità alla giornata.

Il momento più atteso dell’Air Show sarà ovviamente l’esibizione delle Frecce Tricolori, che con le loro acrobazie lasceranno nel cielo le scie verdi, bianche e rosse della bandiera italiana. Quest’anno, tra i piloti della pattuglia, ci sarà anche il Capitano Luca Battistoni, concittadino di Fano e socio del Club 107 Frecce Tricolori, che ha iniziato la sua carriera proprio nell’Avio Club Fano Valcesano.

Per chi non vuole perdersi nemmeno un dettaglio, il consiglio è di arrivare in anticipo per garantirsi un buon punto di osservazione lungo la spiaggia. L’evento è gratuito e accessibile a tutti, ma si prevedono grandi afflussi di pubblico. Per chi desidera un’anteprima, le prove generali si terranno sabato 10 maggio dalle 15:00, con un sorvolo delle Frecce Tricolori che lasceranno scie bianche in attesa dell’esibizione ufficiale del giorno successivo.

Il Rimini Air Show 2025 sarà un appuntamento imperdibile, che unisce spettacolo, storia e passione per il volo. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata sul lungomare, godendosi uno degli eventi più emozionanti dell’anno.