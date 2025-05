Le linee guida sul turismo accessibile scritte a San Marino sono state pubblicate da UN Tourism

L’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite ha reso disponibile a tutti i Paesi il Compendium realizzato a seguito della Conferenza organizzata a San Marino nel 2023

UN Tourism, l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per il Turismo e il Centro Risorse Europeo per l’Accessibilità (AccessibleEU) lavorano uniti per far progredire le politiche, gli standard, gli incentivi, le competenze e le strategie aziendali, rendendo l’inclusione una realtà per milioni di persone.

L’ultimo rapporto sull’argomento, “Advancing Accessible Tourism for Destinations, Companies, and People”, realizzato in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e AccessibleEU, a seguito del Forum che la Repubblica di San Marino ha ospitato nel 2023, presenta 25 buone pratiche di accessibilità sostenute da Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Israele, Italia, Portogallo, Turchia, San Marino, Sudafrica, Spagna, Regno Unito e Uzbekistan e fornisce inoltre approfondimenti sui miglioramenti dell’accessibilità nel turismo culturale e naturalistico, nei festival e nei percorsi di pellegrinaggio, nelle esperienze urbane e rurali, negli sport e nei grandi eventi, nel turismo dello shopping e nei trasporti.

Il Compendium realizzato a seguito dell’evento ospitato nella Repubblica di San Marino è stato presentato ufficialmente in occasione della Fiera internazionale del turismo di Madrid FITUR 2025 ed è possibile scaricarlo presso la e-library di UN Tourisma questo link: “Advancing Accessible Tourism for Destinations, Companies, and People” .

San Marino, 7 febbraio 2025 / 1724 dFR