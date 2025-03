LE MILLENARIE FIERE DI PUGLIANO – 2024. Un viaggio nella tradizione in Alta Valmarecchia. Ogni lunedì di settembre e il primo di ottobre, non mancare!

Ogni lunedì di settembre, e il primo di ottobre, l’antico borgo di Pugliano, situato nell’Alta Valmarecchia nel comune di Montecopiolo (RN), si anima con la storica “Millenaria Fiera di Pugliano”. Questa manifestazione, che ha radici antichissime, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della zona, attirando visitatori da tutta la Romagna, dalle Marche, dalla Toscana e dalla vicina Repubblica di San Marino.

Le date da segnare in calendario per l’edizione 2024 sono il 2, 9, 16, 23, e 30 settembre, oltre al 7 ottobre. Durante questi giorni, Pugliano, un piccolo centro abitato con circa 130 residenti, si trasforma in un vivace mercato all’aperto dove la tradizione incontra la modernità.

La fiera si svolge nei pressi della Chiesa dedicata alla Madonna di Pugliano e nasce storicamente come un punto di scambio di bestiame e prodotti agricoli in vista dell’inverno. Grazie alla sua posizione strategica, Pugliano è sempre stato un crocevia per commercianti e agricoltori delle regioni limitrofe.

Il cuore della fiera è l’immenso prato naturale che si riempie di bancarelle con una vasta gamma di merci, dalle più tradizionali alle più moderne. Le celebri “capanne” offrono l’opportunità di gustare il tradizionale pesce fritto accompagnato da un buon bicchiere di vino locale, mentre le strutture presenti in loco permettono di assaporare i prodotti tipici del territorio, spesso provenienti dalle aziende agricole della zona.

La fiera non è solo un’occasione di mercato, ma anche un momento di festa. Dal tardo pomeriggio fino a sera, Pugliano si anima con la presenza di giovani e famiglie che si intrattengono tra musica, spettacoli e attività fino a tarda notte, trasformando questo piccolo borgo in un vivace centro di aggregazione.

Pugliano si trova a pochi chilometri da San Leo, Novafeltria e San Marino, rendendola una tappa perfetta per chi vuole immergersi nella cultura e nelle stupende tradizioni dell’Alta Valmarecchia.

Le Millenarie Fiere di Pugliano sono un’occasione imperdibile per riscoprire antiche usanze e assaporare i sapori genuini del territorio.

GiornaleSM quest’anno promuoverà LA MILLENARIA FIERA DI PUGLIANO