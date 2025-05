Ennesimo incidente sul lavoro. Una palazzina in corso di ristrutturazione è crollata a Carmiano, in provincia di Lecce. Quattro operai, impegnati nei lavori, sono rimasti sotto le macerie e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina, intervenuti sul posto. I lavoratori sono stati accompagnati con le ambulanze in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

