Lega. Atti vandalici contro camion vela con manifesti Salvini, Morrone: Denuncia immediata, spero identificazione colpevoli

Forlì, 15 mag. “L’auspicio è che le telecamere abbiano ripreso il o i colpevoli di questo ennesimo atto di sciacallaggio politico così da poterli identificare. Ho già denunciato alle Autorità competenti il fatto e non ho alcuna intenzione di lasciar perdere”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, di fronte all’ennesimo sfregio a manifesti elettorali della Lega. “A essere colpiti, questa volta, sono i camion vela con l’annuncio della cena elettorale di domenica prossima con il nostro leader Matteo Salvini. Atti come questo, che si ripetono a ogni tornata elettorale sempre contro manifesti o simboli della Lega, la dicono lunga sul livello di civiltà politica che si respira in molte località romagnole. Anche a Cesena, nelle scorse settimane, manifesti della Lega e del candidato sindaco di centrodestra sono stati insozzati con frasi ignobili di odio e intolleranza”.