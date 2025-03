Lega Consumatori Rimini informa: Dal primo gennaio 2025, nuove regole a tutela del consumatore per le bollette di luce e gas

(Rimini, 10 dicembre 2024) – Maggiori tutele per i consumatori in arrivo con il nuovo anno, per quanto riguarda le bollette di luce e gas.

La notizia arriva dalla Lega Consumatori Rimini che informa l’utenza sulle modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e riequilibrare i rapporti con i venditori. La delibera 95/2024/R/com dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA), in attuazione del decreto legislativo 26/2023 e della legge Concorrenza 2022, introduce infatti un quadro normativo innovativo che disciplina i contratti stipulati fuori dai locali commerciali o a distanza e interviene sulle modalità di gestione delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

In particolare, fra le novità più impattanti in maniera concreta per il consumatore, vi è l’obbligo per i venditori di fornire, nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole. Tali mezzi, come posta cartacea, e-mail o messaggi accessibili tramite siti o applicazioni, devono garantire al cliente la possibilità di consultare e conservare agevolmente le informazioni, incluse data e ora della comunicazione. Nei contratti telefonici, inoltre, la validità del consenso del cliente è subordinata alla conferma di aver ricevuto e accettato per iscritto le condizioni contrattuali su supporto durevole.

Un’altra novità di particolare rilevanza riguarda i contratti stipulati a seguito di visite non richieste presso l’abitazione del cliente (cosiddetto “porta a porta”) o durante escursioni organizzate a scopo commerciale. Per tali situazioni, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni, ampliando significativamente la finestra temporale a disposizione del consumatore per valutare e, eventualmente, annullare l’accordo.

Infine, in tema di variazioni contrattuali, la nuova normativa impone che le modifiche unilaterali, i rinnovi e le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche siano comunicate al cliente in maniera separata rispetto a comunicazioni di altra natura, come messaggi promozionali, utilizzando un supporto durevole previamente accettato dal cliente e, per garantire la chiarezza e la trasparenza, l’intestazione della comunicazione dovrà coincidere con l’oggetto del messaggio trasmesso.

Il termine di preavviso per tali comunicazioni deve essere non inferiore a tre mesi, salvo che la modifica comporti una riduzione dei corrispettivi, caso in cui il preavviso può essere ridotto a un mese. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’obbligo, per il venditore, di corrispondere un indennizzo automatico al cliente.

Come sempre, la Lega Consumatori di Rimini è a disposizione per fornire informazioni. Per appuntamento: 0541 784193 oppure 351 5904522 (whatsapp), info@legaconsumatoririmini.it

Ufficio stampa Acli: Manuela Angelini