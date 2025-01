L’Emozionante Estate 2024 nei parchi Costa della Riviera romagnola

Con la Notte Rosa, finalmente parte l’ Estate, quella che inizia con la “E” di Emozione e che non finisce mai. A chi sceglie la Romagna per l’estate 2024, i parchi Costa Edutainment Aquafan e Oltremare a Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e Acquario di Cattolica, offrono un calendario di eventi mai così ricco: concerti live con le star più amate, incontri con gli YouTuber, eventi top, spettacolo, divertimento ed emozioni indimenticabili insieme all’ ineguagliabile offerta dei parchi:

AQUAFAN (Riccione) – A Luglio e Agosto arrivano il festival Music Wave con star nazionali, le giornate no stop The Long Sunset, il mondo dei nuovi artisti alla consolle con Beat Wave e le dirette di Radio Deejay

Aquafan a Riccione fa esplodere l'estate di Riccione. Con il claim 'We are the Wave' (Noi siamo l'onda), un'onda di divertimento, tendenze e novità, travolgerà il parco acquatico su nove ettari di verde e oltre 3km di scivoli. Dal 1° Luglio via all'animazione quotidiana che presenterà poi nel weekend della Notte Rosa la Maxi Onda 2024, in Piscina Onde, con aquadancers e lo showman Franky. Dal 9 luglio via agli appuntamenti settimanali, ogni martedì, del Maxibon Music Wave: ospiti Shade (9 Luglio), Alex Wyse (16 luglio), Leo Gassmann (23 luglio), Rosa Chemical (30 Luglio), Stunt Pilots (6 agosto), Cricca (13 agosto) e Il Tre (20 agosto). Raddoppio per le giornate 'The Long Sunset' con Aquafan non stop: scivoli aperti anche di sera (fino alle 23) l'11 e il 25 luglio e poi l'8 e il 22 agosto. Spazio agli eventi con Webboh Fan alla Walky Cup, insieme a talent, tik toker, creator e artisti Gen Z e Alpha, mentre alle 18.30 in Piscina Onde è in programma una grande festa con dj set e sorprese e il Doccia party più grande del mondo. Accanto al ritorno di Radio Deejay con le dirette da agosto, una nuova ondata di artisti alla consolle si esibirà in cima agli scivoli, nell'evento Aquafan Beat Wave (12, 19 e 26 Luglio) in collaborazione con le scuole dj italiane del network AlphaTheta/PioneerDj, e le esibizioni dei talenti di Music Academy Rimini, NAM Milano e MEC Academy di Napoli. Info www.aquafan.it

OLTREMARE (Riccione) – Festa ogni giorno per i 20 anni del parco con principesse e fiabe incantate, due gli eventi con le webstar del mondo kids DinsiemE

All’ Oltremare Family Experience Park di Riccione la festa per i 20 anni del parco prosegue per tutta l’estate. Accanto alle attività quotidiane e agli approfondimenti con gli animali ospiti del parco (pappagalli, delfini, rapaci, alligatori, wallaby, pony e tutto il mondo dell’aia), keeper e addestratori, a luglio e agosto è in programma una nuova attività di animazione quotidiana. Lo staff di artisti di Oltremare coinvolgerà il pubblico in vari pre-show itineranti e emozionerà i più piccoli nell’appuntamento quotidiano delle Fiabe Animate (ogni giorno dal 1° luglio alle 14:30). Per la gioia di tutti i bambini, il MegaGameLand, lo spazio realizzato negli Oltremare Studios, e inagurato da Erick e Dominick, è aperto tutti i giorni e accoglie i piccoli fan dei DinsiemE in un colorato mondo di sfide, giochi e tabelloni. Proprio i due beniamini torneranno a incontrare dal vivo i piccoli fa domenica 14 luglio e domenica 25 agosto. Momento di spettacolo durante ‘Delfini – Lo spettacolo della Natura’. Poi alle 13:30 l’appuntamento con i fan è al teatro di Oltremare: i bambini potranno farsi un selfie con i DinsiemE e ricevere cartoline autografate. Per prenotare il proprio posto all’Oltremare Theatre basta rivolgersi alla cassa dedicata dalle ore 9:00 all’ingresso del parco. Info www.oltremare.org

ITALIA IN MINIATURA (Rimini) – Sarà “Divertente di giorno, magica di notte” per l’esperienza unica di una vacanza a km 0 nel Paese più bello del mondo

Nell’estate di Rimini, il fascino di Italia in Miniatura si accende anche di notte, nelle serate di eccezionale apertura serale di mercoledì 7, 14, 21 e 28 agosto: quattro appuntamenti imperdibili con il parco aperto dalle 10 alle 23 e le attrazioni in funzione dalle 10.30 alle 22:15, per ammirare le 300 miniature del parco eccezionalmente illuminate, in uno spettacolo di luci e colori, con musica per archi dal vivo, videomapping ipnotici e la novità di una suggestiva nube luminosa composta da milioni di bolle iridescenti.

Danzatori, acrobati, musicisti e artisti di strada saranno i compagni di viaggio di questo spettacolare tour dell’Italia a chilometro zero, dove si potrà anche scivolare in gondola nella Venezia by night, godendo tutte le attrazioni mozzafiato incluse nel biglietto del parco.

Ogni giorno a Italia in Miniatura, si scopre quanto è bella l’Italia, immersi in un’ambientazione da sogno: 300 fra i monumenti più iconici e le città preferite, sono riprodotte in scala su una immensa mappa del BelPaese, dalle Alpi alle isole. Nel biglietto sono incluse anche una piccola Europa in miniatura e attrazioni iconiche, divertenti e adorate dai bambini: Vecchia Segheria, Castel Sismondo, Torre Panoramica e Monorotaia, Pinocchio, Esperimenta, Piazza Italia, e Venezia, navigabile in gondola fino a Piazza San Marco. Per i bambini c’è l’orgoglio della prima patente a Scuola Guida Interattiva, i colori di Play Mart e i pappagalli del Pappamondo. Con un piccolo supplemento, si può accedere a Cinemagia 7D e AreAvventura. Il parco offre anche punti ristoro e tante zone d’ombra per rilassarsi.

Attenzione agli sconti online e ai vantaggi dei biglietti combinati: www.italiainminiatura.com

ACQUARIO DI CATTOLICA (Cattolica) – L’appuntamento irrinunciabile per tutta la famiglia.

L’Acquario di Cattolica offre un emozionante punto di vista acquatico su un mondo da proteggere. Un unico biglietto svela cinque itinerari, quattro dei quali sono al coperto. I tre dedicati agli animali sono distinti dai colori: Blu per i mari, Verde per la terra, Giallo per gli ambienti fluviali, e ospitano 3000 animali di 400 specie diverse: gli squali toro più grandi d’Italia, meduse, cavallucci, murene, trigoni, pinguini di Humboldt lontre, caimani, serpenti, rettili e insetti curiosi. Sono incluse due grandi mostre naturalistiche: Insetti Giganti, XXL Edition, con riproduzioni in di insetti ingranditi fino a 200 volte, e Il Mondo dei Dinosauri, dove dominano un Megalodonte da 12 metri e un enorme Tyrannosaurus Rex, e dove giocare al Piccolo Paleontologo. Attraverso le aree Plastifiniamola, il Mangrovieto e l’area eLife, si impara a conoscere e ad amare il nostro pianeta.



www.acquariodicattolica.it Incluse nella visita ci sono le cibature di squali, pinguini, lontre e trigoni, su prenotazione, invece, ci sono gli Incontri Straordinari, per esplorare il Dietro le Quinte dell’Acquario e scoprire I Segreti del Rettilario.