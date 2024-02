L’esacerbazione del Conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas, ecco cosa è successo oggi domenica 12 novembre 2023

In un’escalation di tensioni in Medio Oriente, diversi eventi hanno segnato un’ulteriore aggravamento della situazione nella giornata di oggi.

Hezbollah ha lanciato razzi verso il nord di Israele, provocando il ferimento di 7 soldati israeliani. Il sistema di difesa antimissile di Israele ha intercettato alcuni di questi attacchi. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato aspramente le Nazioni Unite per aver attaccato Israele invece di Hamas e ha escluso un cessate il fuoco a Gaza senza la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas.

La situazione umanitaria si aggrava con la sospensione, da parte di Hamas, dei negoziati sugli ostaggi, legata alle condizioni dell’ospedale principale di Gaza, Shifa. Sul fronte diplomatico, vi sono discussioni in corso riguardo a un possibile scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali.

Netanyahu ha inoltre offerto carburante all’ospedale di Shifa, proposta che è stata rifiutata. Questo avviene in un contesto in cui l’ospedale al-Quds di Gaza è diventato inoperativo per mancanza di carburante. La situazione è ulteriormente complicata da un attacco israeliano che ha distrutto un edificio dell’ospedale Shifa di Gaza.

Sul fronte internazionale, il Papa ha fatto un appello per la pace, chiedendo la fine dell’uso delle armi e sottolineando la necessità di proteggere i civili. In un’informazione rivelata, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che è stata trovata una copia del Mein Kampf di Hitler sul corpo di un miliziano palestinese a Gaza.

Il capo dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha sorvolato la Striscia di Gaza, osservando da vicino le operazioni militari in corso. Nel frattempo, un palestinese è stato ucciso in Cisgiordania in scontri con l’esercito israeliano. Come risposta agli attacchi provenienti dal territorio siriano, aerei da guerra israeliani hanno colpito le infrastrutture in Siria.