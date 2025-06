L’estate 2025 alla Rocca Malatestiana di Cesena

Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina dall’associazione Jazzlife e dall’Amministrazione comunale

L’estate sta per cominciare e anche la Rocca Malatestiana, grazie all’Associazione culturale musicale Jazzlife, è pronta ad accogliere gli eventi che animeranno la fortezza cesenate, svelando i nomi più noti e le rassegne che tornano a far vivere la Rocca nelle serate estive

È un’estate all’insegna della musica, con particolare attenzione ai giovani talenti, della cultura e dell’intrattenimento quella che sta per cominciare alla Rocca Malatestiana di Cesena, sotto la direzione artistica dell’Associazione culturale musicale Jazzlife, gestore della fortezza dal 2021, che come ogni anno presenta un programma di eventi con l’obiettivo di far diventare sempre di più la Rocca un punto di riferimento della città di Cesena dove ritrovarsi, divertirsi, informarsi e socializzare.

Per farlo anche quest’anno ha realizzato un cartellone di eventi che spaziano dall’intrattenimento, al sociale e alla musica, grande protagonista della stagione estiva, fino agli incontri con l’autore, che l’anno scorso hanno avuto grande successo di pubblico, collaborando con alcune realtà del territorio cesenate.

Giugno sarà caratterizzato dalla musica che inaugura l’estate con la Festa della Musica il 21 giugno, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Chorus, nell’ambito della Festa Europea della Musica, che proporrà un pomeriggio e una serata di concerti che spazieranno tra i generi musicali dal pop al rock al jazz con le band e i musicisti che studiano all’interno della loro realtà musicale.

L’intrattenimento sarà poi protagonista grazie all’associazione Retropop Live con i comici Ale e Franz che domenica 22 giugno, in occasione del trentunesimo anniversario del loro percorso artistico, trasformeranno la Rocca in un teatro a cielo aperto con lo spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio costruito in decenni di spettacoli. Alla celebre panchina e ai dialoghi surreali, si affiancano situazioni nuove e inedite oltre all’improvvisazione e alle interazioni con il pubblico, in perfetto stile “Ale & Franz”. Si prosegue poi martedì 24 giugno con Stefano Rapone che torna live per proporre l’anteprima del nuovo spettacolo “Comico dai ruoli mai principali” il suo nuovo show di stand-up comedy. Il terzo appuntamento con la comicità a cura di Retropop Live sarà giovedì 31 luglio con Giorgio Montanini e il suo spettacolo “Fall”: dopo il successo del tour invernale Giorgio torna a calcare pochi selezionati palchi Italiani. Con Montanini si ride di ciò che disturba, su ciò che ci fa più male, perché la sua arte ha questa funzione.

Giugno vedrà anche un appuntamento importante che unisce la musica all’impegno sociale, da sempre tra le missioni dell’associazione Jazzlife, che è felice di poter collaborare con Diabete Romagna nell’organizzazione dell’evento Diabetes in Music, alla sua decima edizione, venerdì 27 giugno con una serata di sensibilizzazione che animerà la città di Cesena con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al diabete per mezzo della musica. Protagonisti della serata saranno i volontari di Diabete Romagna, le decine di musicisti e cantanti che animeranno il centro storico di Cesena e la Rocca Malatestiana che vedrà il concerto dei The Good Fellas.

Infine il 28 giugno appuntamento con l’attrice e autrice Chiara Francini che presenterà alla Rocca il suo nuovo romanzo “Le querce non fanno limoni”. Un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Chiara Francini, e? una scrittrice e attrice di teatro e cinema. Collabora con «La Stampa» come editorialista. Per Rizzoli ha pubblicato cinque romanzi bestseller.

La musica sarà poi protagonista dell’estate alla Rocca con un programma che spazia dal pop al jazz, alle tribute band, fino alla musica classica, in un cartellone variegato adatto a tutte le età e a tutto il pubblico. Quest’anno particolare attenzione sarà data ai giovani talenti che saranno protagonisti del premio Malatesta in Jazz che nell’ambito del Cesena Jazz Festival, insieme alle jam session, darà spazio alle formazioni di musicisti under 35.

La musica pop-rock accende le serate estive con una serie di live che spaziano dagli omaggi alle grandi voci come Mina, alle band storiche come i Led Zeppelin e i Litfiba, ma anche alla musica originale come Nico Arezzo, talento emergente che con il suo progetto solista, si presenta live con la sua penna intimista e un groove soul-funky sarà alla Rocca il 23 luglio e il cantautore australiano Ryx, che, per Erocks Production, terrà proprio alla Rocca Malatestiana l’unico concerto del nord Italia – l’altra data è a Roma – sabato 26 luglio. Il cantautore e producer australiano, autore di quattro album, torna con un nuovo tour europeo e mondiale nel 2025, soldout ovunque, ponendosi tra gli indiscussi artisti protagonisti di questo periodo nella scena musicale autoriale ed elettronica internazionale.

Anche quest’anno il Cesena Jazz Festival avrà di nuovo come location principale la Rocca Malatestiana e la quinta edizione sarà caratterizzata da due concerti all’alba domenica 22 giugno e 13 luglio, il 22 luglio il concerto di George Garzone & Claudio Cardito meet Massimo Manzi & Giacomo Dominici. George Garzone suonerà insieme a Claudio Cardito, talentuoso sassofonista italiano, noto per il suo approccio unico all’improvvisazione e per le sue composizioni innovative; al batterista Massimo Manzi, figura storica della scena jazz italiana, che ha collaborato con artisti come Pat Metheny, Lee Konitz; e a Giacomo Dominici, al contrabbasso, giovane musicista di raffinata sensibilità e versatilità, che ha collaborato con artisti come Garrison Fewell e Bob Mintzer.

Il concerto clou del festival sarà il 30 luglio con Bill Evans and the Vansband Allstars che vedrà sul palco della Rocca un gruppo “unico nel suo genere”, creato dal sassofonista Bill Evans (Miles Davis, Herbie Hancock, Soulgrass) con lui il batterista Keith Carlock che è stato alla guida di alcune delle più grandi band odierne (Sting, Steely Dan, John Mayer), il tastierista George Whitty, vincitore di un Grammy, ha trascorso 30 anni suonando in tournée con i Brecker Brothers, Herbie Hancock, David Sanborn, Richard Bona, Chaka Khan, e Pablo Contrearas, un bassista, compositore e produttore musicale cileno classificato secondo al “Six Strings Theory” nella categoria basso elettrico.

Torneranno poi le jam session curate dall’associazione MusicaViva a partire dal 1 luglio, le cene concerto con degustazione di prodotti del territorio e nuove formazioni musicali.

La musica classica diventa protagonista grazie alla collaborazione con l’Accademia Italiana del Clarinetto ETS fondata da Piero Vincenti che ha scelto la Rocca come location della serata finale del Campus per giovani strumentisti a fiato e percussioni nell’ambito del Festival internazionale Clarinettomania. La Clarinettomania Junior Winds Band, orchestra di fiati di circa cinquanta elementi il 18 luglio alla Rocca sarà diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri.

Grande evento il 29 luglio con lo spettacolo, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar. Un’avventura travolgente attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, rendendo omaggio al talento senza tempo di Ennio Morricone con l’Orchestra Ensemble Le Muse diretta dal maestro Andrea Albertini e la voce solista di Angelica Depaoli.

Musica per tutte le generazioni quella proposta da Romagna Concerti e Produzioni srl che il 25 luglio porta alla Rocca il gruppo Punkreas, il 29 agosto 99 Posse e GianCane, il 3 settembre i Calibro 35 e il 7 settembre Wild Buffalo.

Non mancheranno le collaborazioni con l’Associazione Musicale Chorus che tornerà alla Rocca il 30 agosto con il festival Suoni, in una giornata dedicata alle scuole di musica della regione Emilia-Romagna che l’anno scorso ha visto alternarsi sul palco più di 100 giovani musicisti grazie alla collaborazione con l’Associazione regionale delle Scuole di Musica Assonanza.

Infine torneranno i concerti all’alba sugli spalti panoramici la domenica mattina le serate con visite guidate al tramonto e quelle con cena e visita guidata notturna che già hanno confermato grande interesse da parte del pubblico.

Il programma aggiornato è consultabile sul sito www.roccacesena.it con biglietti acquistabili online, informazioni eventi al numero 3668274626.

Comune di Cesena, 10 giugno 2025